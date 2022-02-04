5 способов феерично испортить свой авиаперелет

Чтобы авиаперелет прошел без сучка и задоринки, у компаний есть строгий регламент действий по любой ситуации. До тех пор, пока пассажиры не переходят рамки дозволенного и не нарушают границы других путешественников и членов экипажа, все будет хорошо. Но в полете может случиться всякое, а скандальное поведение одного из пассажиров может обернуться внеплановой посадкой самолета и снятие проблемного путешественника с рейса. Чего лучше не делать во время авиаперелета - в материале "Рамблера".

1.Курение — под тотальным запретом

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Одна из первых фраз, которую слышат пассажиры, попадая на борт, гласит, что курение в самолете строго запрещено. Но некоторые своенравные путешественники уверены в том, что смогут незаметно покурить хотя бы электронную сигарету, а "местом преступления" выбирают туалет.

Но необходимо знать, что двери кабинки туалета не герметичны, и запах моментально просачивается в салон. А бдительные члены экипажа, которые большую часть времени полета как раз находятся неподалеку от этой зоны, могут легко обнаружить курильщика.

В туалете расположены датчики дыма, которые реагируют как на классическую сигарету, так и на электронную. Как только дым просочится в салон, могут отключиться системы кондиционирования и упадет уровень кислорода. Тогда пилотам придется принимать решение о снижении высоты и даже, возможно, об аварийной посадке. В таком случае курильщика ждут суровые штрафы и судебные разбирательства.

2. Самолет — не лучшее место для пьянки

Не стоит устраивать из авиапутешествия тайную алкогольную вечеринку. На борту строго запрещено распивать свои спиртные напитки, а вот заказать из предложенного стюардами меню - можно. Почему так? Принося очередную порцию алкогольного напитка, члены экипажа оценивают состояние пассажира и в случае, его алкоголь делает из него громкого и скандального соседа, отказывают ему в следующей порции. Если пассажир настроен агрессивно и начал дебоширить прямо в салоне самолета, сотрудникам придется действовать решительно, а в особенно острых ситуациях даже запрашивать внеплановую посадку, чтобы высадить проблемного путешественника с рейса. В таком случае его ждут те же проблемы, что и упрямого курильщика.

3. Сомнительные шутки лучше оставить при себе

Казалось бы, все давно знают, что шутливая ремарка про бомбу в чемодане может быть расценена сотрудниками аэропорта и авиакомпании вполне серьезно, но ежегодно десятки пассажиров не сдерживают себя в секундном порыве съюморить.

Такая глупая шутка может обернуться для вас тщательным досмотром, воспитательной беседой или даже штрафом, а то и вовсе оставит шутника без полета.

4. Поговорим о питании

Перед полетом лучше не экспериментировать с едой. Да, иногда, чтобы испортить себе авиаперелет, не обязательно нарушать какие-то внутренние правила, достаточно пуститься в гастрономический отрыв. Помните, что перед полетом лучше питаться исключительно пищей, с которой ваш организм хорошо знаком, чтобы не происходило внеплановых забегов в туалет, которые в худшем случае могут оставить вас и без перелета вовсе.

5. Не отвлекайте членов экипажа

Кстати, достаточно часто пассажиры путают бортпроводников с официантами и пребывают в уверенности, что те обязаны бежать по первому нажатию кнопки вызова стюарда. Помните, что в различных авиакомпаниях правила отличаются, но одно остается неизменным: кнопку вызова бортпроводника лучше оставить на действительно экстренный случай, а если что-то требуется, что следует дождаться подходящего момента и вежливо попросить работника выполнить просьбу, когда тот будет проходить мимо или подойти к нему самостоятельно, если не горит табличка "пристегните ремни".