Инструкция: как избавиться от укачивания в самолете

Многие не любят летать из-за морской болезни: как только самолет поднимается в воздух, появляется тошнота, головная боль и спутанность сознания. Рассказываем, какие известные и не очень способы помогут справиться с подобным недомоганием.

Почему в самолете тошнит

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Для организма, который по природе не привык к полетам, пребывание в воздухе — испытание и крайне запутанная ситуация. Мозг ощущает перемену давления, воздуха, скорости, но глаза и уши говорят, что все нормально, что мы спокойно сидим в кресле. Орган равновесия — вестибулярный аппарат — теряется от противоречивой информации и не знает, как себя вести. Возникает так называемый сенсорный конфликт, на который организм реагирует тошнотой и рвотой.

Что сделать до полета

Выбрать место спереди или у окна

Ощущение тошноты возникает, когда вестибулярный аппарат посылает в мозг иные сигналы, нежели органы чувств. Поэтому популярный совет — сесть у окна и непрерывно смотреть в одну точку. В хвосте самолета тряска чувствуется сильней, поэтому садитесь ближе к входу.

Поесть

Даже те, кто не страдает от морской болезни, на голодный желудок чувствуют неприятные ощущения. Но наедаться досыта тоже не стоит. Плотно покушайте перед выездом в аэропорт, а незадолго до посадки перекусите зеленым яблоком (говорят, оно помогает от тошноты) или печеньем. И, конечно, никакого алкоголя.

Купить средство от морской болезни

Пластыри, браслеты, таблетки, спреи — в аптеках большой ассортимент средств от тошноты. Помните, что у них есть побочные эффекты: сонливость, заложенность носа, сухость во рту, запор или диарея.

Надеть комфортную одежду

Одежда должна быть удобной — это само собой разумеется для перелетов. Но если вы знаете, что вас укачивает, не надевайте вещи, которые стягивают живот и горло: водолазки, шарфы, узкие брюки.

Что сделать во время полета

Закрыть глаза и уши

Наденьте маску для сна и беруши. Мозг перестанет воспринимать информацию через зрение и слух, а потому вестибулярный аппарат немного успокоится.

Задержать внимание

Смотреть кино или читать — плохой вариант: даже в самом стабильном самолете ноутбук чуть-чуть потряхивает, что совсем не помогает от тошноты. Смотрите на неподвижный объект: облака, линию горизонта, звезды.

Слушать музыку

Многих успокаивают любимые композиции: скачайте себе на телефон ту музыку, которая всегда дарит хорошее настроение.

Взять жвачку и леденцы

У стюардесс на такой случай целый запас конфеток и жвачек — возьмите сразу несколько. Кстати, против тошноты лучше всего помогают мятные леденцы.

Глубоко дышать

Попробуйте дыхание по схеме квадрата. На счет 1 — глубокий вдох, на счет 2 — задержка, на счет 3 и 4 — глубокий выдох. Подышите в пакет, который кладут в спинку сидений спереди.

Сделать точечный массаж

Нажмите на три точки: на расстоянии четырех пальцев от лучезапястного сустава, посередине висков, на мочках ушей. Подобный массаж стимулирует кровообращение и успокаивает.

Пить воду