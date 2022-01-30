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3 часа назад

Что нельзя делать, чтобы не опозориться в Испании

У испанцев, как и у других народностей, есть свои особенности менталитета и негласные правила поведения. Кроме того, они не скрывают любопытство по отношению к приезжим, поэтому стоит подготовиться перед поездкой в Испанию, чтобы не шокировать местных. "Рамблер" расскажет, что нельзя делать, чтобы не опозориться в Испании.

Что нельзя делать, чтобы не опозориться в Испании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Летняя одежда при +30 градусах

Испанцы давно привыкли к жаре, поэтому они совершенно не понимают, почему это в +30 туристы надевают шорты и майки. Такой летний наряд однозначно вызовет недоумение в глазах местных жителей. Поэтому лучше отдать предпочтение джинсам и джемперу.

Разделение счета пополам

В ресторанах и кафе счет делится поровну, и никто не обращает внимания на то, кто сколько и чего заказывал. Так что не стоит сэкономить на ужине, заказав самое дешевое блюдо, все равно платить придется поровну. То, что осталось на столе, с собой обычно не забирают.

Прием пищи на ходу

Перерывы на прием пищи в этой стране являются практически священными. В это время обязательно нужно сидеть в приятной обстановке со своими друзьями и обсуждать что угодно, только не работу. На столе должно быть много еды и как минимум один бокал вина.

Ужин до 21:00

Кто-кто, а испанцы точно не придерживаются мнения, что последний прием пищи должен быть не позднее 18:00. Даже рестораны и кафе для ужина открываются, как правило, не раньше девяти вечера.

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