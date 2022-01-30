«Попросили снять очки и распустить волосы»: странные вопросы на границе

Каждый турист, путешествующий в другую сторону, сталкивается с пограничным и таможенным контролем. Иногда вопросы, которые звучат на пункте допроса, ставят в тупик. «Рамблер» проанализировал социальные сети и выяснил самые каверзные вопросы пограничников и таможенников. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма «Один дома» Кадр из фильма «Один дома»

Действительно на границе можно услышать самые неожиданные вопросы. Например, путешественника могут спросить знак зодиака или имя ребенка. Кстати, у детей тоже могут поинтересоваться, кем являются взрослые люди, сопровождающие их. Поэтому детям стоит объяснить, как вести себя во время пересечения границы.

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Однако делается это вовсе не потому, что сотрудникам пограничного или таможенного контроля нечем заняться. Такие вопросы позволят проверить реакцию человека и выявить подозрительных лиц — террористов, похитителей детей или просто людей, путешествующих по чужим документам. Например, вопрос о знаке зодиака позволит выявить уверенность человека насчет собственной даты рождения. Даже стрижка или цвет волос, не совпадающие с паспортной фотографией, могут стать причиной пристального интереса. Поэтому практика неожиданных вопросов существует во всех странах.

Илона: «Брат рассказал о прохождении таможни. Летели они семьей с отдыха, с ними сын 15 лет и дочка 5 лет. Так вот, когда летели туда, никто ничего особенного не спрашивал. А вот по пути обратно у младшей решили дяденьки на границе спросить, кем ей приходится мужчина (то есть ее папа). Мелкая английского не знает, растерялась, молчит. Решили, видимо, что с младшей нечего взять, потому спросили у старшего когда родилась его мама. Не понимаю смысла таких вопросов по пути домой. Семья же уже домой едет, с этими же детьми ехала и на отдых. Для меня, если честно, это большая дикость. Никогда подобных вопросов ни моему ребенку, ни детям знакомых не задавали. Да и вообще особого внимания к детям не замечала. Дежурные вопросы были, но не таким мелким».

Ежиха: «Очень часто пытаются возить не своих детей. Наблюдают за реакцией. Ребенка можно научить, как отвечать, но реакция, выдающая вранье, все равно будет заметна. И детей воруют, и племянников на отдых возят, всякое бывает. Из заграницы очень много вывозят детей наших соотечественниц под видом своих (папы не разрешают выезд), вот и выстраивают сложнейшую схему».

Сова: «Когда мы пересекали белорусско-польскую границу пограничник у нашего старшего ребенка начал спрашивать: а с кем ты едешь? а куда? а кто тебе эти люди? Хотя сын очень на меня похож и обычно все невооруженным глазом видят, что мы как минимум родственники. Я уже не говорю про то, что фамилия у всей семьи одна и та же, и в паспорте родителей штамп с информацией о детях. Сыну 8 лет, он уже много раз пересекал границу, но такие вопросы случились впервые. И он в ступор прям впал. Молчит и смотрит на пограничника. Хотя он не робкого десятка. Я аж в шоке была. Потом спрашиваю у него: почему ты молчал? А он: а вдруг нельзя было говорить?»

Кира: «Согласна, что иногда вопросы, задаваемые пограничниками, кажутся нелепыми. У меня самая запоминающаяся ситуация была при переходе границы Египет (Таба) — Израиль. Ездила на однодневную экскурсию с ребенком, подругой и ее дочкой. Детям на тот момент было по 10 лет. Страж границы спросил меня, в каком классе учится мой ребенок? Потом состоялся милый диалог, нравится ли ему учиться в школе? И так в течение 10 минут. С виду светская беседа, но на часах тогда было 3 часа ночи, а перед этим мы простояли 2 часа в очереди! Я чуть в обморок от его вопросов не упала! Ночь, дети жутко устали, позади нас еще человек 200 томятся, два часа, не присев, дожидались аудиенции с пограничником, чтобы 10 минут разговаривать на тему обучения моего сына. Когда прошли контроль, подруга рассказала, что ей задавали не менее содержательные вопросы. Ее спросили: «Как зовут отца вашего ребенка?». У нее глаза округлились от неожиданности. А потом добили контрольным вопросом: «А как зовут вашего отца?». Хорошо, хоть детей не мучили».

Оксанка: «В начале ноября знакомая семья летела из Москвы в ОАЭ. Папа, мама и их семилетняя дочка. В заграничном паспорте ребёнка фотка, сделанная в возрасте год и три. Таможенник вышел со своего места, спокойно поговорил с девочкой, спросил, кем приходятся ей сопровождающие люди, и зачем они все вместе летят в Дубай. Я считаю, что важно предупреждать ребёнка о возможных вопросах со стороны «дядей в форме», иначе может испугаться и растеряться».

KatrinZima: «Я всегда детей предупреждала, что когда границу переходим, то дядя или тетя могут спросить у тебя что-нибудь, что ты знаешь, не стесняйся и отвечай, как умеешь. Понятно, что вопросы в лоб они любого могут ошеломить, какими бы простыми они не были. У меня дети иногда перемудривали даже: на вопрос, как зовут маму могли полностью сказать с фамилией, именем и отчеством, что мне кажется, тоже не очень хорошо, могли подумать, мол, вызубрили, а мне самый неожиданный вопрос на границе был: кто вы по гороскопу? Видимо, проверяли так подлинность паспорта или данных в него внесенных — вдруг дату рождения от балды написали? Хотя ведь может попасться человек, который не интересуется гороскопами».

Amelia_ES: «Самым необычным на пограничном контроле для меня был вопрос про знак зодиака. Он так спокойно и обыденно прозвучал из уст индийского пограничника среди остальных вопросов про цель поездки, наличия перевозимых вещей и т.д., что даже подумала, не ослышалась ли я».

Happy: «В Венесуэле в аэропорту Каракаса многоступенчатый контроль — на входе в аэропорт, перед регистрацией, потом перед входом в транзитную зону и еще перед посадкой. Вопросы задают странные. У моего попутчика спросили, какого он пола (при том, что на девочку он вообще никак не похож). Мне тоже какой-то вопрос задали не совсем логичный, уже не помню, что конкретно. Все это объясняется тем, что аэропорт Каракаса знаменит огромным наркотрафиком, поэтому досматривают строго. А дурацкие вопросы — это провокация, так вычисляют преступников. Человек, которому есть, что скрывать, будет по-особому реагировать».

Агата: «Как-то удивил вопрос на пункте пропуска Шереметьево: по прилету меня стали расспрашивать, давно ли я волосы перекрасила. За границей пока вопросов не вызывала».

Marina-Pavlina: «На границе когда-то стали спрашивать цель поездки, а мне чего то смешно стало так как и так ясно, что на отдых с чемоданами и шляпками. Он так странно еще смотрел, не знаю, что ему не понравилось но осматривал он все очень долго и нудно. Обратно девушка ничего вообще не говорила нам, открыл чемоданы все осмотрела и все счастливого пути».

Iztnyuta: «Чаще всего таможню проходила спокойно, но были случаи не из лучших. Свою первую поездку по новому паспорту я закончила клеткой в аэропорту и отправлением домой. Благо хоть самолет в мой город был утром и я провела там всего лишь ночь. Странные люди и чем мог не понравится мой паспорт, исполнилось 18 лет, получила и через 3 дня полетела, но у таможенников это вызвало подозрение. Так что и такое бывает. Правда на этом я не остановилась и через 3 дня полетела снова и спокойно прошла границу, так что и такое бывает».

Алла: «У меня знакомая ездила рожать в США, виза на полгода открыта была, если не ошибаюсь. На таможне у нее спросил офицер почему она так надолго, ведь срок у нее уже на подходе, а нужно и деньги зарабатывать. На это она ответила, что декрет у нее в стране 3 года и офицер громко рассмеялся. Я понимаю, что в Штатах декрет пару месяцев, но мне кажется крайне некрасиво высмеивать чужие обычаи».

Самые простые предметы в сумке тоже могут стать причиной любопытства представителей официальных органов.

Chesna91: «Я, когда прохожу таможню, всегда вспоминаю монологи Задорного о том, какие же они там все тупые. Причем тупые — мягко сказано. С одной стороны понять их можно — они таможенники и на них колоссальная ответственность, поэтому они должны проявлять бдительность, но с другой — не доводить же это все до маразма! У меня тоже как-то раз перерыли обе сумки на границе в Португалии, собрали там целое совещание (4 человека), говорили между собой не на английском, а на португальском. Причем искали они так, как будто знали что ищут, что это очно там есть. Но, понятное дело, ничего запрещенного не нашли, быстренько извинились за неудобства и разошлись. Что это такое было, я не мог понять еще долго».

MaryAnn: «У меня 1 раз переворошили всю сумку. При этом молчали, шушукались между собой. Несколько раз прокатывали через скан. Оказалось все дело в ключах. Просто их было много и разной формы. Их очень смутил этот «предмет». А найти что это, естественно, никак не могли. Потом тоже долго извинялись. Я не против такой бдительности. Особенно, если никуда не опаздываешь. Просто чаще всего из-за таких глупостей «зависаешь».

Ромашка: «Несколько лет назад у меня перерыли багаж на таможне. Что именно ищут, не говорили, а вопрос формулировали так: «Что у вас здесь?» и тыкали пальцем в угол чемодана. Пойди, вспомни, «чего у меня там!». Попросили открыть, открыла. А в том углу как назло пара косметичек с мелочью разной да куча сверточков подарочных. Опять: «Что у вас тут?» Я бы помнила. Снова попросили открыть. Открыла, вывалила. Ничего крамольного не нашли, опять этими щупами своими поводили. «Что у вас там?» Я уже стала слегка волноваться. Короче, в наружном кармашке чемодана лежала зажигалка размерами со спичечный коробок и с вмонтированным штопором и перочинным ножичком — я перед тем, как в аэропорт заходить, курила и сунула ее туда, чтобы в багаж ушла, ведь острые предметы в салон нельзя. Вот почему нельзя было спросить нормально? Они же видят на экранах, что там внутри, тем более металлический предмет. Я бы с ходу вспомнила!»

Alriya: «За все время перелетов усиленный досмотр с множеством вопросов у меня был дважды: в Минске и в Париже. В Париже распотрошили всю ручную кладь, задавая вопрос, что это такое на каждый предмет, вытаскиваемый из сумки: открывали зонт, распечатали шоколад и печенье, заинтересовал даже бумажный носовой платок из кармана, попросили снять очки и распустить волосы. Удивило то, что это все происходило на выезде из Шенгенской зоны, а не на въезде».

Серена Ивановна: «Таможня – это структура, которая порой задает те или иные дурацкие вопросы. Нужно это хорошо понимать и подготовить себя и своих несмышленых детей к прохождению пограничного контроля, таможни. Это официальные представители, лишенные чувства юмора, а иногда и с языковыми ограничениями. С ними не рекомендуется шутить, излишне широко улыбаться, задавать вопросы, отвечать многословно на поставленные вопросы, сугубо в рамках официоза: да, нет, положено пронести 2 сумки, значит, у вас должно быть две сумки. И не важно, что у вас дамская сумочка, ручная кладь и пакетик с мелочами – 2 сумки. Это надо понять и принять. Ну не будете же вы спорить со стихией?»

DrWatson: «Я на таможне включаю тупого и малограмотного человека из глубинки. Хотя языками владею, на все вопросы отрицательно мычу и кручу головой. К такому особо и не прицепишься. Хожу только через зелёный коридор, никого не обгоняю и никогда по своей инициативе не ставлю вещи на просвечивание. Когда видят мою рожу «кирпичом», обычно даже не пытаются что-нибудь спрашивать. Тут главное не суетиться, не проявлять инициативу, не смотреть таможенникам в глаза. Особенно, если в чемоданах хороший избыток товаров, за которые надо пошлины платить».

Впрочем, некоторые россияне понимают и разделяют бдительность сотрудников службы контроля, ведь на кону безопасность людей.

Геолог: «Пограничники, работающие на пропускных пунктах, никогда не задают не нужных вопросов. И вылавливают (или передают о них сведения кому надо), немало людей, причастных к тем или иным экстремистским или террористическим организациям. Да контрабандистов часто ловят на этих «глупых» вопросах».

Лучезар: «Ни разу никаких глупых вопросов на таможне мне не задавали. Да и у друзей ничего подобного не спрашивали. Вообще я считаю, что на таком серьезном месте глупых вопросов быть не может. Лучше лишний раз переспросить, даже если это звучит уж очень смешно. Что качается именно вас, таможенники таким способом моли просто следить за вашей реакцией, занервничали бы вы или нет».

Бухонов: «Глупых вопрос действительно не задают. Могут спросить дату рождения, и сопоставить с паспортом. Один раз на моих глазах пограничники задержали парня, который случайно перепутал паспорт со своим братом. Конечно же они похожи, но даты рождения разные, так и узнали, что паспорт не его. За границу его не пропустили, но и строго не наказали. А про террористические организации правильно спрашивают. Поведение человека, в том числе и реакция на вопросы о многом говорит. Тем более когда фамилия русская, а лицо нет. Просто люди делают свою работу, и судя по тому, что у нас в стране относительно безопасно, делают они ее хорошо».

Рустурист: «На границе не бывает глупых вопросов. Если вы честный человек, и не читали про преступления, раскрываемые на границе, это не значит, что пограничники развлекаются. И не шутите на погранконтроле, особенно в таких странах как Израиль».