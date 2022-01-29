Что не стоит надевать в самолет: чек-лист

В любом путешествии важно чувствовать себя комфортно. В полной мере это касается и перелетов, причем неважно, отправляетесь ли вы в длительное путешествие или нет. Опытные туристы знают, насколько важно правильно подобрать удобную и правильную одежду, чтобы избежать неприятностей во время регистрации и перелета. "Рамблер" подготовил чек-лист с вещами, которые лучше положить в чемодан, а не надевать на себя во время перелета.

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1. Одежда и аксессуары с металлом

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Если вы не хотите сами замедлить себе процесс прохождения регистрации на рейс, откажитесь от одежды и аксессуаров, содержащих какие-либо металлические вставки. Заклепки, кнопки, ремни с пряжками и другие аксессуары, содержащие металл, лучше оставить в чемодане, чтобы не суетиться и не снимать их во время досмотра.

2. Контактные линзы

Если у вас проблемы со зрением, на время полета лучше отдать предпочтение очкам, даже если вы привыкли к контактным линзам и носите их, практически не снимая. Дело в том, что воздух в салоне самолета крайне сухой, это может высушить ваши линзы. В свою очередь они начнут доставлять вам дискомфорт и могут вызвать раздражение. Если же вы категорически не готовы отказаться от линз, запаситесь увлажняющими каплями для глаз (помните, что на борт самолета разрешено проносить емкости с жидкостями объемом не более 100 мл).

3. Тесные и сложные наряды

Надеть в путешествие на самолете (особенно если полет длится более 4 часов) узкие дж1ая и сковывающая движения одежда может нарушить кровообращение, а также спровоцировать появление отеков и спазмов. Не исключена даже возможность тромбоза глубоких вен. Также стоит отказаться от одежды из синтетических материалов, которая также легко сделает ваш перелет некомфортным, и сложных нарядов, типа комбинезонов и одежды с большим количеством пуговиц (в небольшом пространстве туалета, например, вам будет крайне некомфортно надевать и снимать такие вещи).

4. Ароматы