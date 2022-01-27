Секретные слова и фразы стюардесс и пилотов

У стюардесс и пилотов есть свой язык с секретными фразами, которыми они обмениваются в различных ситуациях. Это может быть обычное мнение о пассажире, а в некоторых случаях так они предупреждают об опасности и аварийной ситуации, чтобы не вызвать панику у пассажиров. В материале “Рамблера” — секретные слова и фразы, которыми пользуются бортпроводники и пилоты.

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Синий сок

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Этим словосочетанием стюардессы говорят о туалете. Чаще всего это касается неисправности. Чтобы пассажиры не знали о проблемах в самолете, бортпроводники обсуждают туалет этим кодовым словом. Если одна бортпроводница говорит о том, что у нее закончился синий сок или синий напиток, то, вероятнее всего, в вашем самолете будет закрыта одна из туалетных комнат.

Товарищ командир или господин капитан

Не секрет, что в салоне у стюардесс есть специальный телефон, с помощью которого они связываются с пилотами. Он нужен не только для рядовых уточнений и организации полета, но и в том случае, если случилось чрезвычайное происшествие. Как правило, бортпроводники обращаются к пилотам по имени отчеству, но если вы находитесь недалеко от телефона и стюардессы и можете услышать, что она говорит “товарищ командир”, это значит, что в салоне есть серьезная неисправность. Если бортпроводник говорит пилоту “господин капитан”, значит самолет захвачен террористами и пилотам нужно как можно быстрее совершить аварийную посадку.

Семь дней в Германии

Когда стюардесс обсуждают какого-то конкретного пассажира, они не могут делать это в открытую или называть предметы внешности. Для этого они используют номер места, на котором он сидит. Если стюардесса говорит другой о том, что хочет провести четыре дня в Германии, это значит, что пассажир, которого они обсуждают, сидит на месте 4D. Для других рядов и букв используется соответствующее число дней и страна, первая буква которой совпадает с обозначением нужного места.

Тревожные цифры