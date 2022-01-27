Зачем над иллюминатором в самолете нарисован черный треугольник

Во многих самолетах можно заметить наклейки в виде черных треугольников. Они, как правило, висят над иллюминаторами в середине самолета. Эта деталь действительно важна, но не для пассажиров, а для бортпроводников. В материале “Рамблера” — о том, для чего нужна эта загадочная отметка.

Кто-то не обращает внимания на этот знак, а у некоторых людей даже есть суеверие, что не стоит садится в месте с этой отметиной. На самом деле, пассажирам этот треугольник никакой информации не дает.

Раньше путешественники были уверены, что этот знак обозначает место с самым лучшим видом, но это не так. В действительности это место можно считать хорошим из-за того, что в случае чрезвычайной ситуации пассажир, сидящий у треугольника, первым получит помощь.

Особо внимательные могут отметить одну общую деталь: все треугольники находятся в середине самолета и из этих иллюминаторов хорошо видно крыло. В этом и кроется разгадка. Подобные треугольники нужны стюардессам и бортпроводникам для того, что в том случае, если они заподозрят опасность или неисправность, они смогут посмотреть в иллюминатор и убедится, что опасения были не зря, или наоборот.

Чаще всего стюардессы проверяют не состояние крыла, а закрылки и их положение. Таким образом, в салоне стюардесса всегда видит иллюминатор с треугольником, может к нему быстро подобраться и своими действиями не вызовет вопросов у пассажиров.