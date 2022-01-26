Что означает сумма страховки для путешествий

При абсолютно микроскопической разнице взноса самые популярные суммы 30 и 50 тысяч, однозначно рекомендую 50 минимум.



"Цена страховки как правило составляет от 50% в день до 2-3 долларов в зависимости от возраста, страны, условий и прочих факторов.



Страховка ВЗР (выезжающих за рубеж) дает полную гарантию предоставления медицинских услуг и покрытия расходов на выбранный лимит.



Когда путешественник пересекает границу РФ, все его траты на лечение ложатся на его удержание и не покрываются бюджетом страны пребывания. Даже в экстренных ситуациях - каждый день нахождения в стационаре, в том числе реанимации - ответственность самого пациента, а это зачастую огромные деньги".