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24 минуты назад

Что означает сумма страховки для путешествий

Для чего все таки нужна страховка путешественника и что означает размер страховой суммы при оформлении полиса? "Рамблер" побеседовал с экспертами в сфере туризма и выяснил, что важно учитывать при выборе размера страховой суммы.

Что означает сумма страховки для путешествий
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Что означает выбор суммы страховки для путешествий

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Простыми словами, страховка путешественника нужна, чтобы иметь возможность получить медицинские услуги в случае, если это станет необходимым. Например, если настигла болезнь и требуется лечение или срочная госпитализация.

"Сумма страховки - это лимит тех расходов, которые покроет страховщик в случае госпитализации или необходимости амбулаторного лечения",

- рассказала эксперт Диана Фердман, руководитель агентства путешествий "Бельмаре".

Специалист дала несколько пояснений, которые помогут сориентироваться при оформлении страховки путешественника:

При абсолютно микроскопической разнице взноса самые популярные суммы 30 и 50 тысяч, однозначно рекомендую 50 минимум.

"Цена страховки как правило составляет от 50% в день до 2-3 долларов в зависимости от возраста, страны, условий и прочих факторов.

Страховка ВЗР (выезжающих за рубеж) дает полную гарантию предоставления медицинских услуг и покрытия расходов на выбранный лимит.

Когда путешественник пересекает границу РФ, все его траты на лечение ложатся на его удержание и не покрываются бюджетом страны пребывания. Даже в экстренных ситуациях - каждый день нахождения в стационаре, в том числе реанимации - ответственность самого пациента, а это зачастую огромные деньги".

Дополнительные разъяснения дала директор федеральной сети туристических агентств "Хоттур" Наталья Шевцова:

"В некоторых случаях страховка включает потерю багажа, транспортировку тела в случае летального исхода. Есть страховки с франшизой и без франшизы. Страховка без франшизы стоит немного дороже. Франшиза - это какая-либо фиксированная сумма, например, 30 долларов. Вы оплачиваете только ее, а остальное все бесплатно. Она идет от туроператора.

Очень внимательно нужно выбирать страховую компанию. Необходимо посмотреть страховой полис, посмотреть, что включено в страховку до вылета. Я, например, сейчас в Таиланде, и здесь есть страховки, которые покрывают обсервацию в случае заражения коронавирусом, например, карантинный отель".

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