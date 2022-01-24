Где живут самые красивые люди

Красота — понятие весьма субъективное, несмотря на то, что ее постоянно пытаются ограничить какими-то рамками и стандартами. Несмотря на это, всевозможные конкурсы и рейтинги красоты проводятся регулярно. В частности, разнообразные сайты ежегодно пытаются определить страну, в которой живут самые красивые люди. "Рамблер" делится результатами этих попыток.

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Ежегодно свой топ-лист красоты публикует сайт знакомств beautifulpeople.com. На этом сайте могут зарегистрироваться только люди с привлекательной внешностью. Данные оценивают сами пользователи. Сотрудники сайта анализируют собственную базу зарегистрированных пользователей и, основываясь на ней, составляют рейтинг. Поскольку на сайте есть место лишь привлекательным людям, администраторам довольно легко “вычислить” страну, в которой проживают самые красивые люди. Делают это они на основе того, какому проценту представителей разных стран было разрешено зарегистрироваться на сайте.

Согласно данным сервиса, самые привлекательные женщины живут в Норвегии (разрешение на регистрацию получил 71% аккаунтов представительниц этой страны), самые же красивые мужчины (60% одобренных на сервисе заявок) живут в Швеции.

Также в десятку стран, где живут самые привлекательные женщины, вошли Швеция (62%), Исландия (61%), Бразилия (45%), Аргентина (43%), Ирландия и Франция (по 35%), США (32%), Канада (26%) и Италия (23%). Россиянки немного не дотянули до десятого места, поднявшись лишь на 11 ступеньку (22%).