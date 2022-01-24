Что делать, если вы что-то сломали в отеле

Что точно не стоит делать, так это прятать поломку и выселяться поскорее, пока никто не заметил. Лучше сразу рассказать о произошедшем администрации отеля и принести свои извинения. В большинстве случаев клиентам готовы пойти на встречу. Вряд ли с постояльца потребуют возмещение ущерба за сломанную старую мебель, разбитый стакан или потерянное полотенце. Как правило, в бюджете отеля заложена определенная сумма на подобные ситуации. Кроме того, гостиницы ценят лояльность гостей, и если нанесенный вред незначительный, скорее всего, не будут списывать за него деньги. Особенно в дорогих отелях, так как им выгоднее не доводить до конфликта и не терять постоянного клиента.