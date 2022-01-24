Что делать, если вы что-то сломали в отеле

Случайно что-то сломать в номере отеля может каждый. Как себя вести в таком случае и обязательно ли платить — в материале "Рамблера".
Что точно не стоит делать, так это прятать поломку и выселяться поскорее, пока никто не заметил. Лучше сразу рассказать о произошедшем администрации отеля и принести свои извинения. В большинстве случаев клиентам готовы пойти на встречу. Вряд ли с постояльца потребуют возмещение ущерба за сломанную старую мебель, разбитый стакан или потерянное полотенце. Как правило, в бюджете отеля заложена определенная сумма на подобные ситуации. Кроме того, гостиницы ценят лояльность гостей, и если нанесенный вред незначительный, скорее всего, не будут списывать за него деньги. Особенно в дорогих отелях, так как им выгоднее не доводить до конфликта и не терять постоянного клиента.
Однако, если вред был нанесен постояльцем намеренно, например, после пьяной вечеринки от номера ничего осталось, гостям придется заплатить. Чаще такое случается в недорогих отелях. При этом можно обсудить обстоятельства погрома и попробовать договориться на меньшую сумму выплат. В некоторых гостиницах гостей-дебоширов могут обязать заплатить за номер за весь период, в течение которого там будет проводиться ремонт. Поэтому лучше вести себя в номерах аккуратно и не разрушать гостиничное имущество.