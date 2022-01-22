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2 часа назад

Что делать, если вы заболели коронавирусом за границей: инструкция

Россияне не прекращают осваивать туристические направления даже в коронавирусные времена. Однако у некоторых из них отпуск омрачается внезапным заражением. О том, что делать, если вы подхватили COVID за рубежом, в материале "Рамблера".

Что делать, если вы заболели коронавирусом за границей: инструкция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оповестить отель

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Если вы почувствовали недомогание, то нужно обратиться к сотрудникам отеля, которые помогут вам пройти тест.

Для того, чтобы точно определить заражение коронавирусом, следует сделать два ПЦР-теста. До выяснения причины недомогания туристу скорее всего запретят покидать свой номер.

Обратиться в сервисный центр

У каждого туриста должен быть страховой полис, покрывающий случаи COVID-19.

В случае обнаружения признаков заражения коронавирусом страховые компании рекомендуют сразу обратиться в сервисный центр, номер которого указан в страховом полисе.

Принять меры

Приобретая полис, туристы выбирают размер страхового покрытия. От этого зависит сумма, которую возмещает компания при наступлении страхового случая.

При положительном результате теста на коронавирус туриста изолируют в гостинице. Обычно обсервация становится самой дорогой статьей расхода в случае заражения коронавирусом за границей. В некоторых странах обсервация туриста происходит за счет государства.

Если туристу требуется лечение, то его отправляют на лечение в стационар, а страховая компания оплачивает и его, и транспортные расходы для возвращения домой, например обратный перелет, если путешественник пропустил рейс.

В среднем расходы на случай бессимптомного заболевания коронавирусом в Турции, по оценкам ВСК, составляют от 100 тыс. руб., при поездках в ОАЭ — до 200 тыс. руб.

Действовать как обычно

В случае заражения коронавирусом турист должен вести себя так же, как если бы заболел другой болезнью.

«Произойдет то же самое, что происходило бы, если будет травма или заболевание в острой форме, – протоколы абсолютно одинаковые. Нужно обратиться либо в медицинское учреждение, либо в сервисный центр – в зависимости от ситуации. Если неотложная помощь, то в сервисный центр, номер которого указан в полисе, если экстренная – вызвать скорую помощь самостоятельно или с любой помощью третьих лиц. Координатор сервисного центра укажет адрес медучреждения, которое окажет квалифицированную медицинскую помощь. Единственная разница – тем, у кого коронавирус, дополнительно назначаются карантинные меры», — рассказала Юлия Алчеева, исполнительный директор ERV, рассказала корреспонденту TourDom.ru:

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