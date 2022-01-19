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1 час назад

Почему японцы не пьют воду во время еды

В японском ресторане перед началом трапезы официант не принесет стакан воды. И это явление никак не связано с финансовым вопросом — в стране восходящего солнца просто не принято запивать пищу водой. О том, с чем это связано, расскажет "Рамблер".

Почему японцы не пьют воду во время еды
Фото: Кадр из фильма «Заводной апельсин» Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84,2 года. И это отнюдь не случайность. Их долголетие связано, прежде всего, с особой системы питания, одним из ключевых критериев которой является разделения пищи и воды. Существует несколько причин, из-за которых японцы предпочитают не смешивать эти два процесса.

Нарушение пищеварительного процесса

Употребление воды приводит к торможению усвоения пищи. Из-за ослабленного слюноотделения желудочный сок начинает вырабатываться медленнее. Тогда пища остается в желудке, а человек ощущает дискомфорт, тяжесть, вздутие и газообразование.

Увеличение веса

Стенки желудка очень пластичны. Соответсвенно, при регулярном смешивании воды с едой их можно очень сильно растянуть. Если растет объем органа, то и увеличивается необходимая для утоления голода порция пищи, что может привести к активному набору веса.

Нейтрализация пользы продуктов

Даже если питаться здоровой пищей, можно легко свести пользу от ее употребления к нулю. Для этого достаточно лишь запивать пищу водой. При запивании желудочный сок разбавляется с жидкостью, и тогда все полезные витамины, минералы и микроэлементы не впитываются в организм.

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