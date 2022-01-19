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3 часа назад

Почему стюардессы не едят пассажирскую еду

Существует миф, что стюардессы доедают за пассажирами блюда или вовсе крадут их еду. Рассказываем подробней, почему это не так.

Почему стюардессы не едят пассажирскую еду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для бортпроводников свое питание

В блоге «Будни эмигрантки в Берлине» на платформе «Яндекс. Дзен» бывшая бортпроводница Саша рассказывает, как обстоит дело с питанием на борту для работников.

«На борту самолета, как правило, всегда, минимум 3 вида питания! Питание для бизнес-класса, для эконом-класса и для бортпроводников».

Правда ли, что стюардессы едят еду пассажиров? Вряд ли.

«Представьте себе, бортпроводники летают несколько раз в неделю, рацион не меняется несколько месяцев; соответственно, баранина с гречкой и курица с рисом, подается на каждом рейсе, туда и обратно. Даже если у бортпроводников возникает желание есть эту еду, то это только на первых порах».

Девушка также рассказала, чем отличается питание бортпроводников и пассажиров.

«Оно отличается от того, что дают пассажирам в эконом-классе. Какие то элементы могут совпадать (сыр, масло, фруктовые батончики), а горячее, как правило такое же, как и в бизнес классе, разве что выбора не так много».

Так вкусней

Готовя еду в самолет, компании ставят в приоритет безопасность, а не изысканные сочетания. Из-за воздуха и низкого давления еда еще больше теряет во вкусе — поэтому, кстати, в воздухе хочется томатного сока или чего-нибудь соленого. Многие пассажиры не любят пресную еду на борту. Стюардессы тоже, поэтому многие берут еду с собой: компании разрешают экипажу есть в свободное время на кухне.

Так полезней

Бортпроводницы обязаны поддерживать определенную фигуру. Многие следят за весом и питанием, высчитывают БЖУ и избегают вредных продуктов. Проще приготовить свое и принести в контейнере, чем подсчитывать калории в блюде на борту. А еще так безопасней, так как точно не попадутся аллергены.

Лайфхаки,Яндекс,
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