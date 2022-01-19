Почему стюардессы не едят пассажирскую еду

Существует миф, что стюардессы доедают за пассажирами блюда или вовсе крадут их еду. Рассказываем подробней, почему это не так.

Для бортпроводников свое питание

В блоге «Будни эмигрантки в Берлине» на платформе «Яндекс. Дзен» бывшая бортпроводница Саша рассказывает, как обстоит дело с питанием на борту для работников.

«На борту самолета, как правило, всегда, минимум 3 вида питания! Питание для бизнес-класса, для эконом-класса и для бортпроводников».

Правда ли, что стюардессы едят еду пассажиров? Вряд ли.

«Представьте себе, бортпроводники летают несколько раз в неделю, рацион не меняется несколько месяцев; соответственно, баранина с гречкой и курица с рисом, подается на каждом рейсе, туда и обратно. Даже если у бортпроводников возникает желание есть эту еду, то это только на первых порах».

Девушка также рассказала, чем отличается питание бортпроводников и пассажиров.

«Оно отличается от того, что дают пассажирам в эконом-классе. Какие то элементы могут совпадать (сыр, масло, фруктовые батончики), а горячее, как правило такое же, как и в бизнес классе, разве что выбора не так много».

Так вкусней

Готовя еду в самолет, компании ставят в приоритет безопасность, а не изысканные сочетания. Из-за воздуха и низкого давления еда еще больше теряет во вкусе — поэтому, кстати, в воздухе хочется томатного сока или чего-нибудь соленого. Многие пассажиры не любят пресную еду на борту. Стюардессы тоже, поэтому многие берут еду с собой: компании разрешают экипажу есть в свободное время на кухне.

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