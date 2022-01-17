Что такое «запор путешественника» и как с ним справиться

В медицине понятия «запор путешественника» нет, хотя с проблемой ежедневно сталкиваются тысячи туристов. "Рамблер" расскажет, что это такое и как с этим бороться.

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Запор – это не только задержка стула, но и затвердевание стула, ощущение неполного опорожнения кишечника и болезненная дефекация. Диагноз ставится, если симптомы не проходят в течение трех месяцев. Однако причин для запоров много, среди них механические и психологические.

Механические причины запора

Моторика кишечника зависит от многих факторов. Например, от соблюдения диеты и питьевого баланса. В идеале в ходе переездов пить больше воды, есть овощи и фрукты, а от кофе и алкоголя отказаться. Если это не вариант, проблему решат слабительные.

При синдроме раздраженной кишки запоры возникают из-за избыточной моторики: в кишке происходят спазмы и содержимое и не выходит. В этом случае спазмолитики справятся лучше слабительных. Синдром раздраженной кишки меньше зависит от механических факторов и больше – от психологических.

Не менее важна физическая активность. Чем больше движения, тем активнее кишечник, и наоборот.

Психологические причины запора

Работа кишечника тесно связана с эмоциональной сферой и привычками. При диагнозе «синдром раздраженной кишки», эта связь особенно выражена.

Человек нервничает из-за перелета, использования иностранного языка и прочих факторов, затем случается запор. Когда человек расслабляется, все происходит само собой. В таком случае стоит принимать противотревожные препараты.