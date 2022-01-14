Какие сувениры из России обожают иностранцы

Для многих иностранцев Россия все еще остается страной холода, снега и медведей, гуляющих по Красной площади в шапках-ушанках. Однако стоит отметить, что все эти стереотипы живут до первого визита в Москву. В столице они хорошо адаптируются, отмечают качество местного сервиса, достопримечательности, а потом возвращаются и говорят о том, что их мнение о Москве сильно изменилось. Кроме того, иностранцы любят привозить с собой домой некоторые сувениры из России. “Рамблер” рассказывает, что вывозят чаще всего.

Конфеты

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Признайтесь, вы же тоже любите покупать сладости, которых в России нет. По всей стране разбросано очень много кондитерских фабрик, которые занимаются качественным производством конфет, и иностранцы это знают. Иначе нельзя никак объяснить целые очереди из автобусов с туристами около фирменного магазина на территории фабрики “РотФронт”. В кондитерских магазинах в Москве и Санкт-Петербурге часто толпятся иностранцы, которые закупаются сувенирами для своих родственников и друзей. Дело в том, что за границей русские продукты найти очень тяжело, если рядом с вами нет специализированного русского магазина. Обилие товаров из России отмечают только туристы в Дубае. Там можно найти творог, гречку и шоколадные конфеты даже в обычном сетевом супермаркете у дома.

Алкоголь

“Рамблер” напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью

Конечно, одна из первых ассоциаций, возникающих с Россией, - водка. Ее и везут иностранцы в качестве подарка. До сих пор наш алкоголь ценится за границей, но найти его очень тяжело. К тому же в европейских странах делают много подделок, а оригинальный российский алкоголь очень дорогой из-за экспорта. Поэтому, если иностранцы приезжают в Россию, они обязательно берут в качестве сувенира бутылку алкоголя, конечно у большинства это действительно популярная водка.

Кстати многие зарубежные актеры тоже покупают в качестве сувенира российский алкоголь. Когда в страну приезжал американский актер Арми Хаммер, он рассказал, как после деловых встреч пошел на неофициальный прием. Там он выпил много водки, и она ему так понравилась, что он решил взять несколько бутылок с собой.

Шапки-ушанки