Может ли из-за давления в самолете лопнуть перепонка

Даже в современных самолетах условия для человеческого организма близки к экстремальным. С заложенным носом садиться в самолет опасно, особенно травмирующим считается процесс снижения самолета. "Рамблер" расскажет, может ли произойти разрыв перепонки в ходе полета.

Под влиянием перепадов давления можно заработать экссудативный средний отит, а в особо тяжелых случаях – даже разрыв барабанной перепонки. На это влияет быстрое изменение давления окружающего воздуха, которое не успевает за изменением давления в барабанной полости. Резкое повышение внешнего давления приводит к втяжению барабанной перепонки, а резкое снижение — к ее выпячиванию.

Небольшая разница внешнего и внутреннего давления сопровождается лишь ощущением заложенности ушей. А большая разница давлений вызывает повреждение структур среднего уха вплоть до разрыва барабанной перепонки и перелома слуховых косточек.

В результате травмы развивается воспалительный процесс в среднем ухе — отит. Изначально он носит катаральный характер, но при присоединении инфекции переходит в гнойный средний отит.

Чаще всего пациенты с отитом жалуются на боль в ухе. Больше может меняться от легкой, ощущаемой как дискомфорт в ухе, до резкой боли кинжального характера. Боль при аэроотите сопровождается чувством распирания в ухе, шумом в нем и снижением слуха.

Легкое поражение проходит самостоятельно. Однако для ускорения процесса выздоровления можно закапать сосудосуживающие медикаменты в нос, иногда врачи вводят в слуховой проход турунд с борным спиртом. Кровоизлияния в барабанную перепонку рассасываются через неделю с момента начала аэроотита.