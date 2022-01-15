Что делать, если виза действует, а паспорт — нет

Часто происходит ситуация, когда период действия полученных ранее виз еще не истек, а срок действия загранпаспорта подходит к концу. "Рамблер" расскажет, что делать в такой ситуации.

Многие страны разрешают иностранцам пересекать границу с двумя документами. Новый действующий паспорт без визы и старый аннулированный с актуальным разрешением на въезд.

Если в старом документе проставлена долгосрочная виза в Евросоюз или США, при обращении в посольство иностранного государства за разрешением на въезд в страны Европы или Америку, шансы заявителя получить одобрение существенно возрастают.

По решению Еврокомиссии, иностранцы с двумя паспортами имеют право пересекать границу, если паспорт с визой аннулирован, а новый паспорт действителен. Однако если действующая виза осталась в аннулированном паспорте, человеку придется объяснить ситуацию сотрудникам на границе. Возможно, стоит подготовить речь заранее, если вы не владеете языком.

При этом не все государства мира придерживаются такой же политики. Например, Латвия и Ирландия, охотно переносят визы из старого документа в новый, но чаще всего государства на переносе виз не настаивают и разрешают путешественникам пересекать границу по двум паспортам. А некоторые страны настаивают на том, чтобы виза была получена заново.

Перенос визы в новый паспорт возможен в редких случаях. По этому вопросу каждая страна придерживается своих правил, которые можно уточнить на сайте посольства или визового центра.