Туристические привычки, которые бесят владельцев отелей

Не стоит вступать в конфликт с персоналом.

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Мы всегда хотим получить от путешествия максимум положительных эмоций и стремимся к комфорту. Однако многие постояльцы отелей во время веселого отпуска редко задумываются, какие их действия могут невероятно раздражать сотрудников и даже самих владельцев отелей. Мы решили собрать самые неприятные моменты для сотрудников большинства отелей.

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Тусовщики

Не секрет, что во время отпуска многие буквально сходят с ума от свободы действий и жаждут веселья во всех его проявления. Причем кто-то начинает вечеринку буквально в номере. Такие гости часто просят предоставить им дополнительный холодильник для напитков, а опытные тусовщики уже знают, что им могут отказать, поэтому привозят небольшие холодильники с собой. Мало того, что соседство с любителями вечеринок редко бывает комфортным для других постояльцев, так сотрудникам в некоторых случаях приходится буквально собирать номер по кусочкам. Ничего удивительного, что таких гостей ждут с ужасом.

«Это со мной»

Как правило, большинство туристов приезжают именно в том составе, которые и указывали при бронировании. Однако нередко бывают случаи, когда в номера с огромной кроватью или же номера, где просто есть достаточно места, туристы пытаются провести еще парочку людей, которые не были зарегистрированы. Лишние гости тщательно скрываются от персонала, однако в большинстве случаев сотрудники отеля об этом узнают, из-за чего случаются довольно неприятные разговоры с основным гостем, на которого зарегистрирован номер.

«Все свое (и не только) беру с собой»

Любители положить чемодан имущество отеля — отдельная категория туристов, которую особенно не любят владельцы маленьких отелей. Один такой гость может вынести довольно много вещей, которые потом придется заказывать и довольно долго ждать, особенно если отель не сетевой. Доходит до смешного — туристы просят добавить им еще косметических принадлежностей в ванную комнату, чтобы привезти всем членам семьи полноценный набор.

Требующие компенсацию