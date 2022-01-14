Туристические привычки, которые бесят владельцев отелей

Не стоит вступать в конфликт с персоналом.
Мы всегда хотим получить от путешествия максимум положительных эмоций и стремимся к комфорту. Однако многие постояльцы отелей во время веселого отпуска редко задумываются, какие их действия могут невероятно раздражать сотрудников и даже самих владельцев отелей. Мы решили собрать самые неприятные моменты для сотрудников большинства отелей.
Не секрет, что во время отпуска многие буквально сходят с ума от свободы действий и жаждут веселья во всех его проявления. Причем кто-то начинает вечеринку буквально в номере. Такие гости часто просят предоставить им дополнительный холодильник для напитков, а опытные тусовщики уже знают, что им могут отказать, поэтому привозят небольшие холодильники с собой. Мало того, что соседство с любителями вечеринок редко бывает комфортным для других постояльцев, так сотрудникам в некоторых случаях приходится буквально собирать номер по кусочкам. Ничего удивительного, что таких гостей ждут с ужасом.
Как правило, большинство туристов приезжают именно в том составе, которые и указывали при бронировании. Однако нередко бывают случаи, когда в номера с огромной кроватью или же номера, где просто есть достаточно места, туристы пытаются провести еще парочку людей, которые не были зарегистрированы. Лишние гости тщательно скрываются от персонала, однако в большинстве случаев сотрудники отеля об этом узнают, из-за чего случаются довольно неприятные разговоры с основным гостем, на которого зарегистрирован номер.
Любители положить чемодан имущество отеля — отдельная категория туристов, которую особенно не любят владельцы маленьких отелей. Один такой гость может вынести довольно много вещей, которые потом придется заказывать и довольно долго ждать, особенно если отель не сетевой. Доходит до смешного — туристы просят добавить им еще косметических принадлежностей в ванную комнату, чтобы привезти всем членам семьи полноценный набор.
Многие туристы знают, что неисправность в номере дает возможность переселиться в новый номер или же потребовать номер классом выше. Нередко туристы заказывают номер самой простой категории, после чего приезжают, наносят повреждения технике или мебели, после чего идут ругаться на стойку регистрации. Причем сами сотрудники отеля после выяснения причин поломки редко могут доказать, что вещь была исправна до приезда хитрого туриста. Однако повторять такую схему не стоит — в большинстве отелей сегодня такой «номер» уже не пройдет.