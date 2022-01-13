Как сделать перелет максимально комфортным: инструкция

Для начала стоит определиться, когда, собственно, лететь. Бывалые путешественники, как правило, выбирают ночные перелеты. В это время мало кто отважится лететь с маленькими детьми, да и в целом людей в самолете меньше. А значит, перелет обещает быть довольно спокойным и тихим. Кроме того, ночные рейсы редко задерживаются.
Перелеты с пересадкой туристы зачастую недооценивают и стремятся взять билеты на прямой рейс. Между тем, пересадка позволит сэкономить: такие рейсы чаще всего стоят дешевле. Кроме того, если время пересадки позволит, можно прогуляться еще по одному городу, включив его в свое путешествие.
Важно также для комфортного перелета правильно выбрать места. Их выбор зависит от того, что необходимо именно вам. Так, например, если вы планируете провести авиапутешествие в тишине и спокойствии или поработать, не бронируйте места в начале лайнера. Здесь, как правило, располагаются пассажиры с маленькими детьми и колясками. Вряд ли в этой части самолета будет тихо.
Самой безопасной частью авиалайнера считается хвост. Здесь же есть возможность спокойно убрать вещи, не переживая, что вы кому-то мешаете. При этом есть и свои нюансы: выходить из лайнера вы будете в числе последних.
Комфортнее всего, по словам бывалых туристов, оказываются места в салоне возле крыльев самолета: здесь меньше всего трясет, а расстояние между креслами чуть больше.