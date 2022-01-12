Что такое tax free и как система работает в России

Довольно мало кто знает, что, если вы делаете покупки за границей, то вы можете сэкономить до 20 процентов от стоимости товаров. "Рамблер" расскажет, что же такое система tax free и как она работает.

Tax free — это частичный возврат налога на добавленную стоимость. И воспользоваться этим могут туристы, которые купили на территории чужой страны новую вещь и при этом везут ее в цельной упаковке на родину. Суть в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, а вот иностранные граждане от него освобождаются.

Стоит также уточнять, на какие товары возврат НДС не распространяется. Так, в большинстве стран не получится вернуть деньги за книги, табачные изделия, некоторые продукты питания и оказанные услуги. Кроме этого, в большинстве случаев возвращается не весь НДС, часть денег забирает сама организация для возмещения своих расходов.

Также чек tax free должен быть правильно оформлен продавцом в магазине, и важно обратить внимание на то, сколько они действительны, обычно, это три месяца.

Существует еще несколько правил, которые необходимо изучить перед тем, как воспользоваться возможностью возврата части суммы своей покупки.