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1 час назад

Что такое tax free и как система работает в России

Довольно мало кто знает, что, если вы делаете покупки за границей, то вы можете сэкономить до 20 процентов от стоимости товаров. "Рамблер" расскажет, что же такое система tax free и как она работает.

Что такое tax free и как система работает в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Tax free — это частичный возврат налога на добавленную стоимость. И воспользоваться этим могут туристы, которые купили на территории чужой страны новую вещь и при этом везут ее в цельной упаковке на родину. Суть в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, а вот иностранные граждане от него освобождаются.

Стоит также уточнять, на какие товары возврат НДС не распространяется. Так, в большинстве стран не получится вернуть деньги за книги, табачные изделия, некоторые продукты питания и оказанные услуги. Кроме этого, в большинстве случаев возвращается не весь НДС, часть денег забирает сама организация для возмещения своих расходов.

Также чек tax free должен быть правильно оформлен продавцом в магазине, и важно обратить внимание на то, сколько они действительны, обычно, это три месяца.

Существует еще несколько правил, которые необходимо изучить перед тем, как воспользоваться возможностью возврата части суммы своей покупки.

В России также существует подобная система. Туристы могут возвращать НДС в размере 18 процентов от стоимости покупки. При этом минимальная стоимость покупки — 10000 рублей. Система заработала в России с 2018 года. По словам депутата Государственной Думы Ирины Гусевой, это сделано для привлечения иностранных туристов и их интереса приобретения товара на территории России.

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