Что бесит проводников в пассажирах поездов

Воруют подстаканники и шумят после отбоя — эти и другие недовольства проводники высказывают в адрес пассажиров. На самом деле, они регулярно встречаются с неприятными пассажирами, против которых не могут ничего сделать, если те не нарушают закон. В материале “Рамблера” — о нелегкой жизни проводников поездов и раздражающих их пассажиров.

Фото: Рамблер Рамблер

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Проводники поездов жалуются, что пассажиры воруют все, что плохо лежит, как только от них отворачивается проводник. Одним из наиболее популярных предметов для воровства считаются подстаканники для кружек. Их выдают, если пассажир заказывает чай или кофе. У этих подстаканников богатая история и у многих они ассоциируются с поездками на поезде в детстве. Теперь многие пассажиры решают продлить эту ностальгию и воруют кружки с подстаканниками. Второй по популярности вещью для воровства является постельное белье. Пассажир не покупает его для дальнейшего пользования, а приобретает на одну поездку, но многие этого не понимают и выносят из поездов постельное белье не самого высокого качества, которым, к тому же, пользовались другие люди.

Курение в тамбурах

Еще некоторое время назад пассажиры могли курить в тамбурах поездов, а сейчас это запрещено законом. Проводники до сих пор злятся на пассажиров, которые в наглую пытаются устроить себе перекур между вагонами. Сейчас с видеорегистраторами по составу ходит начальник поезда вместе с полицией, поэтому избежать наказания не получится. Еще больше проводники раздражаются, если к ним приходит пассажир, выпрашивающий разрешение покурить в тамбуре за деньги или за шоколадку. В таком случае проводники предлагают им сразу подготовить сумму для оплаты административного штрафа.

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Часто проводники становятся жертвой одиноких и нетрезвых пассажиров, которые так и норовят провести с ними откровенную беседу, пожаловаться на жизнь или обсудить политическую обстановку в мире. Такие пассажиры уверены, что у проводников нет работы и они просто сидят и смотрят в окно, скучают. Это и раздражает бортпроводников сильнее всего. На самом деле, у них куча работы, они проверяют документы, пассажиров, предлагают еду, следят за порядком в вагоне и за работой всех систем, обеспечивающих поезд. Им некогда поговорить на различные темы с пассажирами, но они и не всегда этого желают. Кстати проводники поделились вопросами, которые им задают чаще всего: “Сколько платят?”, “Против ли такой работы муж/жена?”, “Как часто бываете дома?”, “У вас, наверное, никакой личной жизни нет, да?”.

Капризные пассажиры

Проводники говорят, что часто встречаются с пассажирами, которые хотят комфорта первого класса по цене плацкартной верхушки у туалета. Они выбирают самые дешевые билеты, а потом обращаются ко всем с такими просьбами, как будто окружающие должны им оказывать знаки внимания и дополнительные услуги. Сотрудники говорят, что они приходят и жалуются на то, что им жарко, холодно, бойлер слишком шумит, дверь в туалет громко хлопает, соседи не хотят спать в шесть вечера и мешают ему. Проводники стараются решить все проблемы, но иногда это выходит за пределы разумного и они уже не знают, что делать с такими пассажирами. Приходится включать дружелюбие и дипломатические навыки и мирить соседей по плацкарту, которые думали, что будут ехать в вагоне в полном одиночестве.