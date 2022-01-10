Зачем проводнику поезда два отдельных купе

Возможно, вам когда-нибудь доводилось путешествовать на поезде, заняв место проводника. Причем вы вовсе не являлись при этом главным по вагону, а просто выкупили это купе. Иногда такое практикуют. Но при этом возникает вопрос: где же в таком случае едет и ночует сам проводник? Читайте в материале “Рамблера”.
На самом деле отдельных купе у проводника целых два: одно из них служит “спальней”, где можно отдохнуть (места именно в нем как раз иногда и предлагают пассажирам), а другое можно назвать непосредственным рабочим местом. Что же проводник там делает?