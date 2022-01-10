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1 час назад

Зачем проводнику поезда два отдельных купе

Возможно, вам когда-нибудь доводилось путешествовать на поезде, заняв место проводника. Причем вы вовсе не являлись при этом главным по вагону, а просто выкупили это купе. Иногда такое практикуют. Но при этом возникает вопрос: где же в таком случае едет и ночует сам проводник? Читайте в материале “Рамблера”.

Зачем проводнику поезда два отдельных купе
Фото: DepositphotosDepositphotos

На самом деле отдельных купе у проводника целых два: одно из них служит “спальней”, где можно отдохнуть (места именно в нем как раз иногда и предлагают пассажирам), а другое можно назвать непосредственным рабочим местом. Что же проводник там делает?

  • Оформляет и хранит некоторые важные документы, например, миграционные карты для иностранцев.
  • В этом купе находится щиток, позволяющий проводнику следить за температурой воздуха в вагоне и показателями электроприборов.
  • Ответственность за пожарную безопасность в вагоне также возложена на проводника, как и разрешение оказывать первую медицинскую помощь. Поэтому в “рабочем” купе нашлось место огнетушителю и аптечке.
  • У пассажиров поезда должен быть постоянный доступ к горячей воде. Следить за тем, чтобы жидкость в титане всегда была горячей обязан проводник. В его купе есть специальные датчики, позволяющие в кратчайшие сроки исправить ситуацию, если что-то произошло.
  • Также в этом купе проводник может хранить товары, которые предлагается купить пассажирам.
  • Полка для отдыха в этом “рабочем” купе тоже есть, поэтому проводник вполне может расположиться на ночь и здесь, уступив свою “спальню” пассажирам.
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