Зачем проводнику поезда два отдельных купе

Возможно, вам когда-нибудь доводилось путешествовать на поезде, заняв место проводника. Причем вы вовсе не являлись при этом главным по вагону, а просто выкупили это купе. Иногда такое практикуют. Но при этом возникает вопрос: где же в таком случае едет и ночует сам проводник? Читайте в материале “Рамблера”.