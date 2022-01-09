Бортпроводник — о том, каково работать после трагедии 9/11

Американский бортпроводник анонимно рассказал о работе после террористических актов 11 сентября 2001 года. В тот день самолеты компаний American Airlines и United Airlines врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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Пользователь представился бортпроводником, предложив спросить его о чем угодно, что касается трагедии 9 сентября.

«Я стюард одной из двух авиакомпаний, причастных к событиям 11 сентября. Это особенно тяжелый день для всего экипажа. Спрашивайте о чем угодно!».

Reddit @throwaflyaway

Бортпроводник рассказал, что работает в одной из компаний, чей самолет угнали, около 26 лет. Пользователь отдельно отметил, что не присутствовал на угнанных самолетах лично.

«Меня наняли в 1995 году. Накануне вечером 10 сентября я летел из JFK [Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — прим. ред.] в ORD [Международный аэропорт О’хэр в Чикаго — прим. ред.]. Я застрял в Чикаго после терактов и закрытия воздушного пространства».

Также бортпроводник отметил, что не потерял родственников или друзей в трагедии. Однако это не умаляет страшного опыта.

«В авиакомпании мы все смотрели повторы по телевизору и тревожились: „Господи, это наш самолет? Это из моей базы? Это моя хорошая подруга Анна в том самолете, которую я попросил заменить меня в смене до SFO. Я только что отправил ее на смерть? Это Джон, который всегда летает ранним трансконтинентальным маршрутом — лишь бы не он...“ и так далее. Это были настоящие мысли, пронесшиеся через все наши головы.

Наши семьи и близкие имели все основания полагать, что в этих самолетах погиб кто-то из нас. Знаете ли вы, как эмоционально и тяжело звонить своим родителям/близким, которые думали, что вас могли убить, потому что вы член экипажа одной из задействованных авиакомпаний и случайно оказались в командировке?».

Обсуждение строилось в формате «вопрос-ответ»: пользователи спрашивали бортпроводника об опыте, воспоминаниях и жизни после.

Про безопасность в годовщину

Вопрос: «Я знаю, что ежегодно в это время службы экстренного реагирования в Нью-Йорке и округе тревожатся из-за возможности очередной террористической атаки. Пример — усиление патрулей полиции Нью-Йорка в годовщину. Вы и другие бортпроводники чувствуете то же самое?».

Ответ: «Конечно! Это тяжелое время года для многих из нас, особенно для тех, кто знал экипажи этих самолетов. Многие бортпроводники хотят взять отгул в этот день или отказываются от поездки. Я думаю, что улучшенные меры безопасности по сравнению с 2001 годом утешают, но мы определенно знаем, что нельзя расслабляться».

Про суеверия

Вопрос: «Я помню, что случайно перебронировал свой билет из Ньюарка во Франкфурт на 11.09 еще в 2007 году <...> Когда я сел в самолет, он был очень пустым <...> Сегодня [в этот день] все так же пусто [в самолетах]?».

Ответ: «Я уверен, многие люди отказываются лететь этот день из-за суеверия или грусти. Я понимаю <...> Последние несколько лет, когда я летал 11 сентября, мои рейсы были далеко не пустыми».

Про судьбу

Вопрос: «Насколько близко вы были к тому, чтобы оказаться на каком-либо из самолетов? Был ли это просто удачный выходной, или вы все равно бы никогда не работали на этом маршруте?».

Ответ: «Я всегда думал, как просто удача и судьба могли все изменить. Я часто работал по маршруту в SFO. Многие не подозревают, насколько подвижно расписание бортпроводников: можно обменять или забрать поездку всего за несколько часов до регистрации. Одна из позиций была обменяна накануне вечером — девушка, которая первоначально должна была лететь, определенно испытала некоторую вину выжившего <...>