Почему рейсы с пересадкой дешевле прямых

По логике перелет с пересадкой должен быть дороже прямого, так как затраты на него выше: расходуется больше топлива, привлекается больше сотрудников. Однако стыковочные рейсы, как правило, дешевле на треть. "Рамблер" рассказывает, почему.

Согласно статистике аналитиков, летать с пересадкой дешевле в среднем на 32 процента. Этому есть несколько объяснений.

Часто билеты на дальние полеты не раскупают, рейсы становятся убыточными и приходится поднимать цены. Авиакомпаниям просто невыгодно отправлять полупустые рейсы, а пересадки позволяют сократить издержки, так как в самолете будут лететь люди, как до конечного пункта, так и до промежуточного.

"В большинстве случаев покупка авиабилетов на рейсы со стыковками и правда гораздо выгоднее, чем на прямые. Дело в том, что на длительных рейсах авиакомпании перестраховываются от незаполняемости борта - и делают это как раз благодаря стыковке", - объяснил "Комсомольской правде" эксперт.