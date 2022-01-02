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38 минут назад

Почему рейсы с пересадкой дешевле прямых

По логике перелет с пересадкой должен быть дороже прямого, так как затраты на него выше: расходуется больше топлива, привлекается больше сотрудников. Однако стыковочные рейсы, как правило, дешевле на треть. "Рамблер" рассказывает, почему.

Почему рейсы с пересадкой дешевле прямых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно статистике аналитиков, летать с пересадкой дешевле в среднем на 32 процента. Этому есть несколько объяснений.

Часто билеты на дальние полеты не раскупают, рейсы становятся убыточными и приходится поднимать цены. Авиакомпаниям просто невыгодно отправлять полупустые рейсы, а пересадки позволяют сократить издержки, так как в самолете будут лететь люди, как до конечного пункта, так и до промежуточного.

"В большинстве случаев покупка авиабилетов на рейсы со стыковками и правда гораздо выгоднее, чем на прямые. Дело в том, что на длительных рейсах авиакомпании перестраховываются от незаполняемости борта - и делают это как раз благодаря стыковке", - объяснил "Комсомольской правде" эксперт.

Кроме того, если пересадка осуществляется через хаб, аэропорт, где базируются самолеты авиакомпании, выходит меньше затрат на обслуживание. Аэропорты предоставляют перевозчикам скидки. Также на маршруте могут быть лоукостеры, что тоже объясняет более низкие цены на билеты.

Лайфхаки,Комсомольская правда,
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