5 необычных вещей, из-за могут не пустить на рейс

Все знают, что в ручную кладь нельзя брать острые и взрывчатые вещества и жидкости больше 100мл. Какие странные предметы запрещено брать с собой на борт?

Бадминтонные ракетки

Авиакомпании скептически относятся к спортивному снаряжению. Нет, они не против ЗОЖ. Бадминтонные ракетки, клюшки для гольфа, бейсбольные биты и другие длинные предметы запрещены, так как ими можно нанести удар. Придется все сдавать в багаж.

Удочки

По той же причине: чтобы вы случайно не проткнули надоедливого соседа, который сидит в трех рядах от вас. К тому же удочки и рыбное снаряжение не проходят по размерам, которые требуют авиакомпании для ручной клади.

Дрель

А также отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы, пилы. Эти предметы также считаются опасностью на борту.

Сыр бри

Что? Да! К сожалению, мягкий сыр считается жидкостью — как, например, варенье или икра. Небольшая порция до 100 мл (или 100 гр) в прозрачном пакете допустима.

Шлем викинга