Правила этикета: чего точно нельзя делать в хостеле

Выдадут штраф, выгонят или просто нахмурят брови: четыре вещи, за которые вас возненавидят постояльцы и работники хостела.

Фото: Кадр из фильма «Евротур» Кадр из фильма «Евротур»

1. Мусорить и оставлять после себя грязь

Хостел — некое общежитие для путешественников. Тут нельзя вести себя как дома или в личном номере отеля. И работников, и других жителей невероятно раздражают грязнули и неряхи. Те самые, кто оставляет на столе чайные пакетики, не моет тарелку из-под гречки и раскидывает по комнате грязные носки. И да, есть в комнате чипсы тоже нельзя: для приема пищи — только столовые.

2. Быть громче приемлемого

Тут тонкая граница: как понять, когда вы мешаете? Есть общие неписанные правила. Первое — никогда не ставить будильник, если спите в общей комнате. Нужно встать рано? Попросите человека с ресепшен вас разбудить.

Второе — нельзя разговаривать по телефону в общей комнате, смотреть видео и слушать музыку не в наушниках. Для этого есть общие комнаты и столовые. Спальные комнаты — чтобы спать. Наконец, с 23:00 до 8:00 — время тишины: даже если вы в общем пространстве, постарайтесь быть потише.

3. Трогать чужое имущество и заходить на чужое пространство

Без комментариев: не берите чужую еду и личную посуду, не трогайте одежду и рюкзак, не садитесь в уличной одежде на чужую постель. Следуйте простому правилу — поступайте так же, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами.

4. Курить и пить