Видео: как выглядит туалет для собак в аэропорте

В современных аэропортах есть абсолютно все. За последние несколько лет воздушные гавани претерпели сильные изменения. Там можно купить что-то для путешествия, если вы забыли, кормить документы, зарядить телефон и даже поспать в капельном отеле.

Те, кто никогда не путешествовал с животными, не знают, что в аэропортах есть специальные туалеты для собак. Дело в том, что в помещении животное не выгуляешь и в некоторых случаях им приходится терпеть больше, чем длится перелет. Если будет задержка рейса, то пассажир с собакой не сможет выйти на ближайшую лужайку. Для этого в аэропортах придумали специальные туалеты для собак. Смотрите видео и узнаете, как они выглядят на самом деле.