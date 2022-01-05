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3 часа назад

Видео: как выглядит туалет для собак в аэропорте

В современных аэропортах есть абсолютно все. За последние несколько лет воздушные гавани претерпели сильные изменения. Там можно купить что-то для путешествия, если вы забыли, кормить документы, зарядить телефон и даже поспать в капельном отеле.

Те, кто никогда не путешествовал с животными, не знают, что в аэропортах есть специальные туалеты для собак. Дело в том, что в помещении животное не выгуляешь и в некоторых случаях им приходится терпеть больше, чем длится перелет. Если будет задержка рейса, то пассажир с собакой не сможет выйти на ближайшую лужайку. Для этого в аэропортах придумали специальные туалеты для собак. Смотрите видео и узнаете, как они выглядят на самом деле.

Ранее стюардесса рассказала, как выбрать место в самолете, чтобы оно было подальше от младенцев.

Лайфхаки,Видео,
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