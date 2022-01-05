За что вас могут высадить из самолета

Вы наверняка видели новости о том, как авиадебоширов высаживают из самолета еще до того, как лайнер начнет движение. Иногда самолеты сажают, а людей, которые угрожают безопасности полета, высаживают. В таком случае человек не только лишается возможности долететь до пункта назначения, но и платит огромный штраф за посадку, а также попадает в черные списки авиакомпании. В материале “Рамблера” — главные причины того, почему вас могут высадить из самолета.

Сильная степень опьянения

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Пожалуй, одна из самых популярных причин, почему людей высаживают из самолета. Некоторые люди закупаются алкоголем в Duty Free и начинают употреблять его еще до посадки в самолет. Дело в том, что некоторые люди в состоянии опьянения могут вести себя неадекватно. Таким образом они мешают комфорту пассажиров и безопасности полета. Если они употребляют только в полете, то из-за них могут посадить самолет еще до прибытия в пункт назначения.

Лишний вес

Из-за пары лишних килограммов вам не откажут в полете, но если вы не можете застегнуть ремень безопасности, то вам придется выбрать другой вид транспорта. У стюардесс есть дополнительные расширители для ремней, но бывают ситуации, когда пассажир не может застегнуть их даже с расширителями или просто не помещается в кресло. Тогда ему могут отказать в перелете.

Курение на борту

В России и во многих других странах законодательство запрещает курение в общественных местах, но в самолете курение запрещено не по этой причине. Дело в том, что для безопасности пассажиров везде установлены датчики дыма, которые срабатывают при малейшем возгорании и оповещают пилота о том, что где-то есть неисправность. Их ни в коем случае нельзя отключать. Если пассажир самолета захочет покурить, то они обязательно сработают, нарушителя найдут, а самолет произведет аварийную посадку. Тогда придется платить крупный штраф.

Неподобающее поведение