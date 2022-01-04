Что можно получить в самолете бесплатно

В поездах можно бесплатно получить газеты или настольные игры, которые скрасят ваше время в пути. В самолете тоже есть множество “бонусов”, которые можно попросить у стюардесс, и они дадут вам это совершенно бесплатно. Однако все это не получится взять, если вы летите лоукостером или чартерным рейсом. Там правила перевозок гораздо строже, чем на регулярных рейсах крупных авиакомпаний.

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Салфетки для дезинфекции

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Все самолеты чистят после каждого перелета, поэтому можете быть уверены, что грязи на вашем кресле не будет, если вы летаете добросовестным авиаперевозчиком. Однако у брезгливых людей могут быть проблемы с комфортом, если они сами не протрут свое кресло и пространство около него. Вы совершенно бесплатно можете попросить у стюардесс дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть кресло, столик и подлокотники.

Пледы и подушки

Многие авиакомпании предоставляют пледы и целые наборы для комфортного перелета и даже делают это бесплатно, но не всегда. Если вы летите рейсом крупной авиакомпании, то можете спокойно попросить у стюардессы плед. Можно также попробовать попросить маску для сна или надувную подушку для шеи. Некоторые авиакомпании предоставляют даже теплые носки пассажирам, у которых мерзнут ноги. Если вы летите дальним рейсом, а ваш самолет оснащен медиасистемой, то вам обязаны выдать наушники.

Еще одна порция еды

Каждому пассажиру положена порция еды, которая входить в стоимость перелета. Авиакомпании всегда перестраховываются и берут на борт больше порций, чем есть пассажиров в самолете. Кроме того, некоторые путешественники отказываются от самолетной еды. Поэтому после того, как стюардессы раздали всю еду в салоне, можно подойти к ним и узнать, не осталось ли лишних порций. Если они все-таки есть, то бортпроводники вам с радостью отдадут еще одну.

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