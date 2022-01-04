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3 часа назад

Что можно получить в самолете бесплатно

В поездах можно бесплатно получить газеты или настольные игры, которые скрасят ваше время в пути. В самолете тоже есть множество “бонусов”, которые можно попросить у стюардесс, и они дадут вам это совершенно бесплатно. Однако все это не получится взять, если вы летите лоукостером или чартерным рейсом. Там правила перевозок гораздо строже, чем на регулярных рейсах крупных авиакомпаний.

Что можно получить в самолете бесплатно
Фото: РамблерРамблер

Салфетки для дезинфекции

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Все самолеты чистят после каждого перелета, поэтому можете быть уверены, что грязи на вашем кресле не будет, если вы летаете добросовестным авиаперевозчиком. Однако у брезгливых людей могут быть проблемы с комфортом, если они сами не протрут свое кресло и пространство около него. Вы совершенно бесплатно можете попросить у стюардесс дезинфицирующие салфетки, чтобы протереть кресло, столик и подлокотники.

Пледы и подушки

Многие авиакомпании предоставляют пледы и целые наборы для комфортного перелета и даже делают это бесплатно, но не всегда. Если вы летите рейсом крупной авиакомпании, то можете спокойно попросить у стюардессы плед. Можно также попробовать попросить маску для сна или надувную подушку для шеи. Некоторые авиакомпании предоставляют даже теплые носки пассажирам, у которых мерзнут ноги. Если вы летите дальним рейсом, а ваш самолет оснащен медиасистемой, то вам обязаны выдать наушники.

Еще одна порция еды

Каждому пассажиру положена порция еды, которая входить в стоимость перелета. Авиакомпании всегда перестраховываются и берут на борт больше порций, чем есть пассажиров в самолете. Кроме того, некоторые путешественники отказываются от самолетной еды. Поэтому после того, как стюардессы раздали всю еду в салоне, можно подойти к ним и узнать, не осталось ли лишних порций. Если они все-таки есть, то бортпроводники вам с радостью отдадут еще одну.

Таблетки и медицинская помощь

На каждом борту самолета есть аптечка с базовыми препаратами. Вы можете попросить обезболивающее или медикаменты для переваривания пищи. Также у бортпроводников есть все для оказания первой помощи. Стюардессы проходили специальные курсы по подготовке на случай, если на борту произойдет ЧП. Если вы чувствуете, что вам стало плохо, можно обратиться к экипажу, и они объявят о поиске врача по громкоговорителю.

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