Чем отличается мужской чемодан от женского

Путешествия - это как образ жизни, который захлестывает нас волной новых эмоций, впечатлений и переживаний. Чтобы эти впечатления не были разрушены, мы должны грамотно подходить к выбору вещей, которые берем с собой в поездку.

“Рамблер” выяснил, в чем разница между списком обязательных вещей мужчин и женщин и как они собираются в дальние поездки.

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Техника и гаджеты в дороге

Мужчины - заядлые любители новых девайсов. Их не волнует командировка это или путешествие с семьей, они обязательно продумают заранее какую личную технику нужно взять с собой, чтобы чувствовать себя комфортно и ни в чем не нуждаться. В его дорожной сумке всегда найдутся зарядки для смартфона и ноутбука, внешний жесткий диск, переходник для розеток, наушники и плеер. Женщины же в первую очередь вспоминают о технике, которая будет полезна для всей семьи: фен, дорожный утюг, маленький электрический чайник.

Бытовые мелочи

Девушки всегда переживают о внешнем виде и поэтому заранее интересуются погодой в том регионе, который они планируют посетить. Зонт, дождевик или соломенная шляпа. Все это зависит от погодных условий и настроения дамы. У мужчин на все случаи непогоды есть универсальное решение - кепка.

Гигиена и косметика в поездку

Можно предположить насколько сильно отличается размер женской косметички от мужской. Общие гигиенические принадлежности - зубная паста, щетка, антиперспирант, бритва и иногда расческа.

Женщины любят набивать свои сумки до отвала, набирая с собой кремы для ухода за кожей, влажные салфетки, ножницы и пилочки для ногтей, косметику, шампунь и кондиционер для волос и различные средства для укладки.

Каждый вечер новое платье

Если девушка отправляется в отпуск, а не в поездку связанную с работой или покорением горных вершин, то она обязательно решит захватить с собой парочку почти новых платьев, которые ждут не дождутся пока их наденут. В дуэте с вечерними нарядами всегда идут украшения и аксессуары, насчет которых мужчины даже не заморачиваются, взяв с собой несколько рубашек, футболок и пару джинсов. Удобная обувь на каждый день может быть заменена женщинами на туфли или менее удобные ботинки, которые больше подходят к ее одежде, чем кроссовки, в которых она прилетела.

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