TikTok-блогер pro.nedvizhimost делает видеообзоры на жилье в самых разных точках планеты. Взяв за отправную точку сумму в четыре с половиной миллиона рублей она сравнила, что можно купить на эти деньги в Испании и России. О том, на какое жилье в Испании можно потратить эти деньги, смотрите в видео.

Впрочем, чтобы было нагляднее, девушка сравнила недвижимость за рубежом с тем, что предлагают в России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

Оказалось, что в Москве за четыре с половиной миллиона рублей можно (точнее, за 4 750 000) можно взять лишь небольшую квартиру площадью в 12 квадратных метров. Кстати, с неплохим расположением - в ЖК между Третьим транспортным и Садовым кольцом. Ремонт, уточняет эксперт, входит в стоимость.

За 4 350 000 рублей в Санкт-Петербурге предлагается жилье на Невском проспекте. В парадной сохранилась оригинальная плитка, правда, метраж подкачал - студия всего 13,5 квадратных метров. Но все же на полтора метра больше (и дешевле, кстати), чем в Москве.

А что до Испании, то за 4 500 000 рублей там предлагается квартира с шикарной входной группой в доме на берегу Средиземного моря. Площадь 40 квадратных метров и живописный вид из окна прилагается.