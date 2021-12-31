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2 часа назад

На чем опасно экономить в отпуске

Есть известная поговорка, которая гласит: «Скупой платит дважды». Но порой так хочется потратить минимум в отпуске.

На чем опасно экономить в отпуске
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рамблер» расскажет, чем вы рискуете, если сэкономите во время путешествия на одном из этих пунктов.

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На еде

Оговоримся сразу: мы не призываем вас каждый день есть в Мишленовских ресторанах. Но многие зачастую приезжают в отпуск и в течение недели едят один фастфуд, считая, что так будет правильнее. Во-первых, от нездоровой пищи у вас может скрутить живот, что тут же омрачит отдых. Во-вторых, вы не попробуете местную кухню. Прилетать в Италию и постоянно есть в Старбаксе или Макдональдсе – не лучшая идея, когда одна из удивительных особенностей страны – кухня.

На одежде

Особенно когда едете в США, где очень много аутлетов: цены на вещи известных брендов в них снижены порой на 90%. Летите в Европу и попадаете в разгар скидок? Планируя это путешествие, обязательно отложите хорошую сумму на шоппинг!

На экскурсиях

Даже если вы летели два часа, вы все равно оказываетесь в другом месте, в которое возможно никогда не вернетесь. Если у вас позволяет время, никогда не отказывайтесь от экскурсий. Поправка – те, которые вам могут быть интересны. К примеру, если вы обожаете природу и собрались в Торонто (Канада), не доехать два часа до Ниагарских водопадов – просто преступление!

На собственной безопасности

В этот пункт, например, входит туристическая страховка, которая стоит копейки по сравнению с той суммой, которую вам придется заплатить в случае неприятностей. Экономить ли на жилье – вопрос спорный и тоже связан с вопросом безопасности. Да, если вы хотите сэкономить, между трехзвездочным и пятизвездочным отелем, расположенными примерно на одинаковом расстоянии от центра, стоит отдать предпочтение более дешевому. Но если ваш отель находится на окраине города и/или в неблагоприятном районе, вы рискуете переплатить дважды.

Во-первых, за транспорт, который нужно будет оплачивать каждый день, чтобы приезжать в центр.

Во-вторых, вы можете поплатиться своим здоровьем и даже жизнью: в неблагоприятных районах высокий уровень преступности, и такая экономия может испортить вам все путешествие.

Лайфхаки,McDonald's,Starbucks,
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