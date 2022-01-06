Как в дороге не сойти с ума от скуки

Перспектива длительного перелета или поездки на поезде порой вызывает чувство тоски. Не знаете, чем заняться? “Рамблер” подскажет.

Скоротать время помогут запасенные накануне поездки плейлисты с музыкой, подкастами, фильмами и сериалами; неплохо справляются с этим мобильные игры. Однако помните, что в поездах и самолетах не всегда есть возможность зарядить гаджеты. Прихватите пауэрбанк.

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Еще можно заняться медитацией. Если опыта нет – скачайте аудиогид и погружайтесь в себя под его руководством. Кстати, для смартфонов есть несколько предложений, которые помогут освоить этот навык.

Если вы давно хотели попробовать скетчинг или писательство, то долгая дорога нередко вдохновляет и на такие занятия. Тем более, что для них понадобятся лишь блокнот и карандаш (или ручка – в зависимости от предпочтений). Занимаясь творчеством, вы получаете возможность попробовать себя в новом амплуа, поднять настроение или даже восстановить внутреннюю гармонию. А как минимум – на память о путешествии останется рисунок или, например, прозаический отрывок.

Накануне отпуска свалилась тысяча неотложных дел, и вы не успели подготовиться к поездке? Займитесь этим в дороге. Вместо привычного кино скачайте документальные фильмы, путеводители, ролики трэвел-блогеров и смотрите. Это поможет спланировать маршрут (с учетом второстепенных для посещения точек) и изучить новое место более осознанно. А еще бывает полезно составить список людей, которым вы хотите привезти подарки и сувениры. Тогда риск забыть о ком-то будет меньше.

Играйте! Например, выберите одно слово. Включите фильм, сериал или плейлист с музыкой и ищите выбранное слово в речи и стихах. У вас есть компаньон? Расширьте область поиска, включив дорожные указатели и вывески. Кто отыскал больше всего слов – тот и победил. Если едете куда-то компанией, настольные игры тоже пригодятся. Карманные не займут много места в багаже. Но помогут скоротать время и узнать что-нибудь новое, если ваш выбор пал на интеллектуальные игры.

Погрузитесь в обучение чему-то новому. Язык, профессия, навык – что угодно. Но это сработает только в том случае, если изучаемый предмет действительно интересен, захватывает и мотивирует.

Попробуйте заняться планированием или ведением дневника. Идея не нова, но часто на ее реализацию не хватает времени. Можно подумать над тем, как сделать ремонт или накопить на крупную покупку. Что нужно сделать? Какие сроки обозначить? А кому-то вовсе приглянется мысль анализировать прошедший год, подумать над собственными целями и важными ценностями.