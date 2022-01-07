Как не замерзнуть на новогодних каникулах: хитрости

Какую одежду выбрать, чтобы не подпортить впечатление от отдыха стуком зубов или незапланированной простудой? “Рамблер” собрал в одном материале хитрости фанатов зимних путешествий.

Изучите прогноз погоды в том регионе, куда планируется поездка. Также обратите внимание на строчку “ощущается как”. Ведь не секрет, что -10 в европейской части России вдали от больших водоемов чувствуются совершенно иначе, чем в горах или вблизи моря и крупных озер.

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Собирая чемодан, помните, что одежда не согревает сама по себе. Она сохраняет тепло. Поэтому, подбирая комплекты, важно учесть принцип многослойности. Воздух, циркулирующий между слоями, поможет вам не замерзнуть, так как он будет поддерживать естественный теплообмен тела.

Первый слой может быть термобельем. Шерстяное и хлопковое обладает согревающим эффектом, синтетическое окажется полезным в случае, если вас ждет активный отдых (так как оно отводит влагу). Если планируете жить в зимнем кемпинге, поищите термобелье комбинированное: его верхний слой сделан из натуральной ткани, а нижний – из синтетики. Выбирайте комплект по фигуре.

Нижнее белье надевается из такого же материала, из которого сделано термобелье. Например, если хлопок промокнет, то защитные свойства синтетики не сработают.

Вторым слоем можно надеть свободного кроя худи или джемпер из флиса, который отлично справляется с задачей по отведению лишней влаги и согревает. Если вам кажется, что этого недостаточно, подберите в комплект пуховую жилетку – невесомую, но теплую.

Третий слой нужен для защиты от влаги и ветра. Пуховик, куртка из мембранной ткани – выбор за вами. Одежда из синтетической ткани и с таким же наполнителем может весить больше, но она более долговечна и устойчива к дождю и мокрому снегу (в отличие от пуховика). Не бойтесь брать куртку на один-два размера больше. Если она будет по фигуре, то утеплиться вторым и третьим слоем окажется проблематично.

Брюки для зимнего отдыха должны быть не только удобными в носке. Например, модели с высокой талией надежно защитят поясницу от пронизывающего ветра. А брюки из мембранной ткани – от мокрого снега или внезапного дождя. Если вы отправляетесь в регион, где сухая, ветреная и морозная погода, вам пригодятся штаны с утеплителем (из пуха, флиса или синтепона).

Неправильно подобранная обувь тоже может испортить поездку. Здесь тоже есть несколько рекомендаций. Во-первых, не стоит брать в отпуск новую, не ношеную пару – можете получить мозоли. Во-вторых, покупая обувь, можно руководствоваться принципом “чем выше, тем лучше”. Это касается, в первую очередь, подошвы (но не каблука!) и толщины стельки. В-третьих, пара ботинок или сапог должна быть по размеру или чуть свободнее. Нарушение кровообращения в ногах чревато скорым обморожением. Обратите внимание на рельеф подошвы – нескользящая обувь убережет от частых падений.

Обзаведитесь парой шерстяных и термоносков, если не уверены в качестве обувного утеплителя.

Не экономьте на шапке, шарфе и перчатках. Выбирайте многослойные модели. Если вы обладатель чувствительной к холоду кожи, то присмотритесь к балаклаве (из шерсти или синтетических материалов, хлопок быстро промокает и перестает согревать).

Еще несколько аксессуаров, которые могут пригодиться в поездке зимой: