Почему в Европу нужно брать свою пробку для раковины

С помощью обычной пробки можно экономней и быстрее мыть посуду и стирать одежду

Фото: Рамблер Рамблер

В Европе бережно и экономно используют воду. То ли сказываются высокие цены на коммунальные услуги, то ли европейцы заботятся о природе. Например, посуду в Германии, Британии и Франции моют не так, как в России. Жители этих стран набирают воду в раковину, растворяют в ней моющее средство, и в полученной «ванночке» моют тарелки да кружки. При этом средство для мытья посуды многие не смывают.

«Я только сегодня узнала, что некоторые западные культуры не смывают средство для мытья посуду после мытья указанной посуды. Что. За. Черт? », — @zedecksiew в twitter.

Чтобы набрать раковину, полную воды, понадобится пробка или любая заглушка под размер трубы. Впрочем, некоторые заменяют ее тряпкой.

Пробка пригодится путешественникам не только для мытья посуды, но и для стирки. Не во всех хостелах есть стиральная машина. Где-то прачечная платная (2-4 евро). Даже если в хостеле есть своя бесплатная машинка, запускать цикл стирки ради одной или двух вещей нет смысла. Наконец, всегда есть ситуации, когда срочно нужно застирать пятно от вина или кетчупа.

Намного удобней замочить вещи в раковине, постирать и повестить сушиться на батарее или кровати. Хозяева хостелов обычно не против, главное — предупредить, что ванная будет занята 15 минут.