В какой одежде могут не пустить на самолет

По закону

Официально никаких общих предписаний по допустимой и запретной одежде нет. Все запреты скорее ситуативные, зависят от страны и принятых в ней культурных правил. В США, например, в самолет могут не пустить человека без рубашки и обуви. Правило совпадает с политикой американских заведений общественного питания — no shirt, no shoes, no service («Нет рубашки, нет обуви — нет сервиса»).