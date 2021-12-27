В какой одежде могут не пустить на самолет

Могут ли не пустить на борт из-за одежды? Устав международных компаний не дает четких ответов. Практика показывает, что подобное уже случалось.

По закону

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Официально никаких общих предписаний по допустимой и запретной одежде нет. Все запреты скорее ситуативные, зависят от страны и принятых в ней культурных правил. В США, например, в самолет могут не пустить человека без рубашки и обуви. Правило совпадает с политикой американских заведений общественного питания — no shirt, no shoes, no service («Нет рубашки, нет обуви — нет сервиса»).

Самые строгие в плане дресс-кода — авиалинии арабских стран. В мини-шортах и бюстгальтере человека не пустят даже в аэропорт. Компания Saudia Airlines в 2017 году на своем сайте предупредила пассажиров, что одежда женщин должна закрывать руки и ноги, не быть прозрачной или обтягивающей. Мужчинам запрещено лететь в шортах.

В России дресс-кода и оснований на него нет. Максимум, за что могут запретить заходить на борт — одежда, которая попадает в категорию «мелкое хулиганство». К примеру, вероятно возникнут вопросы к пассажиру в одежде с противоречивой надписью или рисунком. Призывы к межнациональной вражде, насилию, религиозной нетерпимости, фашизму запрещены законом во многих странах. Впрочем, случаются и перегибы: в 2019 году пассажирку Свати Руни Гоя не хотели пускать на рейс American Airlines из-за майки с надписью «Слава сатане». Положение спасла только накинутая поверх рубашка.

Есть и негласные правила. Вряд ли на борт пустят человека в одном нижнем белье — не потому что он странно выглядит, а потому что может быть нетрезв или будет смущать пассажиров. Но, опять же, случаются и абсурдные казусы. В 2020 году пассажирку Кайлу Юбенкс из США не пустили на борт рейса компании Southwest Airlines из-за слишком открытого топа.

@UziSuzy

Что надевать в полет

Самолет — так или иначе общественный транспорт. Носите то, чтобы надели бы для поездки в автобусе, просто чуть более комфортное и теплое.