Какие места не стоит бронировать в поезде

Чтобы путешествие на поезде было максимально комфортным, необходимо заранее позаботиться о выборе места. Для этого неплохо знать планировку вагонов и понимать, какие купе и полки в плацкарте не стоят того, чтобы их бронировать. Разобраться поможет “Рамблер”.

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Пожарное купе

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В таких купе не предусмотрена возможность открыть окно. В случае аварии поезда это окно можно выбить специальным молоточком и выбраться из вагона через образовавшийся проем. Поскольку остальные окна, как правило, имеют сверху деревянную перегородку, до которой есть возможность опустить стекло, она может мешать выбраться из поезда тучным людям. Купе, в которых не открываются окна, будут некомфортны, если вдруг произойдут неполадки в системе кондиционирования поезда. Духота вряд ли будет способствовать комфортному путешествию. Как правило,в аварийных купе расположены места с 9 по 12 и с 21 по 24. В плацкартных вагонах, кстати, номера полок возле окон, где находятся аварийные выходы, совпадают с купейными.

Места в начале и конце вагона

Казалось бы, удобно забронировать первые места в вагоне, чтобы иметь возможность быстрее остальных занять купе, а по приезду скорее покинуть вагон. Но у этих мест есть ряд недостатков. Во-первых, купе, расположенные в начале и конце вагона находятся близко к тамбурам, которые, как правило, не отапливаются. Зимой, например, в ближайшем к тамбуру купе может быть достаточно прохладно. Второй момент — близость этих мест к туалетам. Мало того, что не исключена возможность проникновения неприятных запахов, стоит еще учитывать и тот факт, что возле ваших дверей практически постоянно будут находиться другие пассажиры: ждать очередь в туалет или подходить за горячей водой к титану.

Что касается плацкартных вагонов, крайние полки, как правило, короче, чем остальные примерно на 15 сантиметров.

Верхние полки и боковые места в плацкарте

Верхние полки, как правило, стоят дешевле нижних, но если на последней не едет кто-то из ваших родственников и знакомых, вас ждут определенные неудобства. В частности, то, что присесть за столик, чтобы позавтракать или пообедать, будет весьма проблематично: ведь нижняя полка занята другим пассажиром. Кроме того, постоянно забираться наверх и спускаться по необходимости не всегда удобно.