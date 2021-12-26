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1 час назад

Как безопасно оставить ценные вещи на пляже

Многие сталкивались с проблемой, куда спрятать ценные вещи на пляже, когда вы идете купаться. Вовсе необязательного кого-то просить приглядеть за ними, ведь есть несколько лайфхаков, которые позволят оставить пляжных воришек ни с чем — читайте в материале "Рамблера".

Как безопасно оставить ценные вещи на пляже
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь, не привлекайте к себе лишнего внимания, а именно выбирайте при походе на пляж самые простые вещи, чтобы не выделяться на фоне остальных отдыхающих. Помимо этого, чтобы интереса к вашим вещам было как можно меньше, старайтесь не демонстрировать телефон, особенно, если он последней модели. Также не стоит брать на пляж слишком дорогую технику, как ноутбук, фотоаппарат, планшет и другую.

Вы можете устроить так называемый тайник, например, в песке или камнях. Для этого возьмите прочный пакет и положите в него ценные вещи, затем сделайте ямку и положите его туда. Но при этом важно не забыть, где вы зарыли свои "сокровища". Также можно спрятать кошелек, телефон и другие вещи в обуви или завернуть в полотенце.

Но лучше всего ходить на пляж в компании, чтобы в случае чего кто-то всегда мог присмотреть за вашими вещами. Однако, если же вы путешествуете в одиночку, то завяжите беседу со своим соседом и вежливо попросите приглядеть за тем, что вы собираетесь оставить на пляже. Взамен этого вам, скорее всего, тоже придется какое-то время провести с чужими вещами.

Если же вам совсем не хочется оставлять вещи на берегу, то существуют специальные водонепроницаемые сумки. В них вы можете поместить все, что нужно, и взять с собой в море.

Лайфхаки,
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