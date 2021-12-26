Как отмечают Новый год пассажиры поездов

Все привыкли отмечать Новый год дома в кругу семьи. Но что, если новогодняя ночь настигла вас, к примеру, в поезде дальнего следования? "Рамблер" расскажет, как проводят ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры и сотрудники поезда.

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Если наступление Нового года настигло вас в поезде, то будьте уверены, что это празднование вам обязательно запомнится. В эту ночь проводники и все сотрудники поезда стараются создать уютную домашнюю атмосферу: ставят искусственную елку, украшают вагон мишурой и другими праздничными атрибутами, включают музыку и поздравление президента в том часовом поясе, в котором едет поезд.

Некоторые пассажиры отмечают в своем купе, доставая при этом угощения, которые они привезли из дома. Другие же отправляются в вагон-ресторан, где их ждет вкусная еда из меню, шампанское, если есть в наличии, и, конечно же, танцы. Однако бывают бригады, которые предпочитают закрывать на это время вагон-ресторан, чтобы встретить Новый год в узком кругу сотрудников поезда.