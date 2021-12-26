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2 часа назад

Как отмечают Новый год пассажиры поездов

Все привыкли отмечать Новый год дома в кругу семьи. Но что, если новогодняя ночь настигла вас, к примеру, в поезде дальнего следования? "Рамблер" расскажет, как проводят ночь с 31 декабря на 1 января пассажиры и сотрудники поезда.

Как отмечают Новый год пассажиры поездов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если наступление Нового года настигло вас в поезде, то будьте уверены, что это празднование вам обязательно запомнится. В эту ночь проводники и все сотрудники поезда стараются создать уютную домашнюю атмосферу: ставят искусственную елку, украшают вагон мишурой и другими праздничными атрибутами, включают музыку и поздравление президента в том часовом поясе, в котором едет поезд.

Некоторые пассажиры отмечают в своем купе, доставая при этом угощения, которые они привезли из дома. Другие же отправляются в вагон-ресторан, где их ждет вкусная еда из меню, шампанское, если есть в наличии, и, конечно же, танцы. Однако бывают бригады, которые предпочитают закрывать на это время вагон-ресторан, чтобы встретить Новый год в узком кругу сотрудников поезда.

Обслуживающий персонал также не остается без праздника, они накрывают себе отдельный стол неподалеку от гостей поезда, ставят шампанское для вида, поскольку им нужно оставаться трезвыми, чтобы заботиться о пассажирах и контролировать ситуацию.

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