Как ваши соцсети влияют на получение визы в США

С мая 2019 года Госдепартамент США принял новые правила для бланков заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Так, теперь подающие на американскую визу теперь должны предоставлять имена или ссылки своих страниц в социальных сетях. "Рамблер" расскажет, для чего это было сделано.

Ранее при подачу на визу требовалось указывать только номер телефона и адрес электронной почты. Эти данные позволяли любому пользователю найти аккаунты человека в некоторых соцсетях, если они там есть. А теперь предоставление данных о социальных сетях позволяет упросить эту задачу.

В Госдепартаменте новые меры объяснили необходимостью "выявлять террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не пускать их в страну.

Так, уроженка Пакистана Ташфин Малик, соучастница массового убийства в 2015 году в Сан-Бернардино в штате Калифорния, жертвами которого стали 14 человек, публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов. И американские власти, выдавая ей визу, не обратили на это внимание.

Сейчас система изучает, в каких группах пользователь состоит, какие комментарии оставляет, есть ли агрессия со стороны претендента на визу в США. Также обращают внимание на то, состоит ли он в сообществах, которые помогают в иммиграции: работа в Америке, легализация, адвокаты в США.