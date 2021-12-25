Как отмечают Новый год пассажиры самолетов

По ряду обстоятельств некоторым приходится встречать Новый год на борту самолета. "Рамблер" расскажет, как же празднуют пилоты, бортпроводники и пассажиры, которым посчастливилось оказаться в самолете в ночь с 31 декабря на 1 января.

В новогоднюю ночь сотрудники авиакомпаний пытаются максимально создать праздничное настроение для всех путешественников. Так, бортпроводники и пилоты зачастую надевают праздничные атрибуты, как мишура, колпачки и многое другое. Помимо этого, в некоторых авиакомпаниях пассажирам подают шампанское или вино вместе с мандаринами. А тех, кто оказался в бизнес-классе, ждет особый праздничный ужин. И, конечно, когда время уже близится к полуночи, пилот по громкой связи произносит речь.

Иногда прямо во время полета пилоты могут при помощи самолета нарисовать в небе елки с праздничными украшениями или написать поздравление. Делают они это благодаря треку, , который можно увидеть с помощью сервиса Flightradar24.