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23 минуты назад

Как отмечают Новый год пассажиры самолетов

По ряду обстоятельств некоторым приходится встречать Новый год на борту самолета. "Рамблер" расскажет, как же празднуют пилоты, бортпроводники и пассажиры, которым посчастливилось оказаться в самолете в ночь с 31 декабря на 1 января.

Как отмечают Новый год пассажиры самолетов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В новогоднюю ночь сотрудники авиакомпаний пытаются максимально создать праздничное настроение для всех путешественников. Так, бортпроводники и пилоты зачастую надевают праздничные атрибуты, как мишура, колпачки и многое другое. Помимо этого, в некоторых авиакомпаниях пассажирам подают шампанское или вино вместе с мандаринами. А тех, кто оказался в бизнес-классе, ждет особый праздничный ужин. И, конечно, когда время уже близится к полуночи, пилот по громкой связи произносит речь.

Иногда прямо во время полета пилоты могут при помощи самолета нарисовать в небе елки с праздничными украшениями или написать поздравление. Делают они это благодаря треку, , который можно увидеть с помощью сервиса Flightradar24.

Стоит отметить, что у самих сотрудников авиакомпаний празднование Нового года ограничивается лишь поздравлениями по радиосвязи, поскольку им необходимо продолжать выполнять свои прямые обязанности, а именно заботиться о пассажирах и контролировать ситуацию на борту лайнера.

Лайфхаки,
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