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1 час назад

Как узнать, есть ли у вас родственники среди иммигрантов в Нью-Йорке

Сайт дня: архив пассажиров от Ellis Island Foundation покажет, были ли среди прибывших в Нью-Йорк люди из вашей семьи или с вашей фамилией.

Как узнать, есть ли у вас предки-иммигранты в Нью-Йорке
Фото: Кадр из фильма "Иммигрант"Кадр из фильма "Иммигрант"

После Первой мировой войны и Октябрьской революции 1917 года множество россиян, украинцев, белорусов, грузин и армян иммигрировало в США. Предки садились на корабль и плыли через Атлантику, чтобы по ту сторону океана найти лучшую жизнь.

Спустя почти сто лет возможно проверить, были ли среди приехавших в порт Нью-Йорка ваши родственники, друзья или знакомые.

В архиве Ellis Island Foundation достаточно вбить в строку поиска фамилию и имя (либо прозвище и инициалы) пассажира. Система покажет город или страну отправления, год прибытия и имя корабля. Кроме того, в базе есть данные о корабле, грузовая декларация и даже фото судна. К последнему получают доступ зарегистрировавшиеся на сайте пассажиры.

heritage.statueofliberty.org/passenger

В поиске можно выбрать фильтры: например, искать похожие по звучанию фамилии или альтернативное написание.

Сайт также предлагает взглянуть на картину иммиграции в США с 1790-х по 2000.

  • В разделе Family Histories загружены истории семей, члены которых были разлучены из-за исторических трагедий, но нашли друг друга вновь спустя года.
  • В разделе "Генеалогия" собраны подсказки, как восстановить семейную историю и построить генеалогическое дерево.

Использование сайта и архива бесплатное, а администраторы призывают загружать свои семейные истории и фотографии.

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