Почему еда в самолете всегда невкусная

Оказывается, дело вовсе не в шеф-поваре и его умении «недосолить» или «пересушить». Большую часть проблем с безвкусностью обеспечивают наши вкусовые рецепторы, а не сами блюда.

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Воздух в самолетах очень сухой. Это приводит к сухости носовых проходов и обонятельных рецепторов. Иными словами, они становятся менее восприимчивыми. То есть, на резкие запахи они, конечно, реагируют, а на нормальную концентрацию «курицы или рыбы» — весьма слабо.

Вспомните, когда вы в последний раз простужались — ваше обоняние ослабевает, ослабевют и вкусовые ощущения.

Проведите простой эксперимент. Заткните нос, так чтобы он совсем не дышал. Теперь налейте в один стакан воду, а в другой апельсиновый сок, и выпейте по очереди. Удивитесь, но разницы вы не почувствуете — эффект коронавируса.

Итак, с причиной номер 1 разобрались. Пойдем искать дальше.

В салоне летящего на высоте 10 000 метров над землей самолета давление низкое, что снижает уровень кислорода в крови. Это приводит к тому, что часть нашей нервной системы на время как бы атрофируется. И тот участок мозга, который реагирует на запахи, становится менее чувствительным, тем самым еще больше ухудшая обоняние.

Тем не менее, есть способ сделать еду в самолете более вкусной.

Профессор Оксфордского Университета доказал, что ношение обычных наушников от смартфона во время еды действительно может сделать любое пюре или рис вкуснее.

В чем же дело? Профессор Чарльз Спенс, эксперт по вкусу и еде, выяснил, что шум двигателя в самолете негативно влияет на вкусовые ощущения и делает вкус пищи горьким.

Это легко проверить. Наденьте пару наушников с шумоподавлением — это один из простейших способов сделать в полете еду и напитки вкуснее, а трапезу более приятной.