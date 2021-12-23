Что нужно знать перед тем, как лететь лоукостером

Лоукостеры — отличная возможность посмотреть мир за небольшие деньги или отправиться в дешевое путешествие на выходные. Многие опытные путешественники предпочитают рейсы лоукостеров регулярным, но все в один голос предупреждают: надо уметь правильно летать такими авиакомпаниями, тогда у вас не будет проблем.

Фото: Рамблер Рамблер

Многие люди жалуются на свой неудачный опыт взаимодействия с лоукостерами. Нужно тщательно изучить правила авиакомпании перед перелетом, чтобы не тратить лишние деньги. О том, что нужно знать, — в материале “Рамблера”.

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Если хотите сидеть вместе — заплатите заранее

На рейсы лоукостеров нельзя зарегистрироваться и выбрать место заранее, если вы не оплатили эту услугу дополнительно. Она стоит несколько сотен рублей, но зато вы избавите себя от лишних нервов при посадке. Запомните, что в лоукостерах нельзя меняться местами и выбирать себе место бесплатно. Если вы самостоятельно пересядете к члену своей семьи, попутчику или другу, то стюардесса имеет право попросить вас пересесть обратно. Очень часто эта просьба перерастает в конфликт, поэтому нужно подготовиться заранее.

Измерьте свой багаж

Если вы летите только с ручной кладью, то стоит измерить свой багаж еще перед регистрацией, а также взвесить его. у разных авиакомпаний-лоукостеров есть свои требования к ручной клади. Как правило, она должна весить не более 10 килограммов. Кроме того, перед стойками регистрации стоят специальные ящики, где вы сможете проверить вместимость своего багажа. Его дополнительно проверяют перед посадкой, и вас могут попросить доплатить, если ручная кладь не помещается в отведенные размеры. Если с вами такое произошло, а отдать часть вещей некому, наденьте их на себя, а после посадки в самолет сложите обратно в сумку. Также стоит помнить, что если у вас несколько рюкзаков или пакетов, нужно, чтобы они все помещались в одну единицу багажа. Договориться в этом случае тоже не получится. Если вы хотя бы раз летели лоукостером, то наверняка видели подобные прецеденты, когда пассажир умолял пустить его с багажом, но сотрудники авиакомпании остаются непреклонны.

Возьмите воду и еду

На лоукостерах не кормят, а на некоторых даже не дают воду, поэтому если вас ждет длительный перелет, то лучше заранее позаботиться о своем питании, чтобы не тратить много денег. Еда на лоукостерах есть, но ее продают отдельно. Так, цена за небольшую упаковку чипсов может достигать 200 рублей, а что-то более сытное и теплое будет стоить еще дороже. Позаботьтесь заранее о своем питании на борту.

Помните о пространстве