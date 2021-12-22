5 причин, почему в момент взлета так сильно хочется спать

Почему нас клонит в сон, когда самолет набирает высоту? На это есть научные причины.

Снижение давления

Сонливость во время взлета — индивидуальная реакция: у кого-то есть, у кого-то нет. Кажется, что пилоты набирают высоту плавно, но организм воспринимает взлет как большую и внезапную перегрузку.

Главный источник стресса — резкое понижение давления, которое провоцирует сонливость. При взлете давление снаружи самолета понижается относительно давления внутри. Системы самолета выравнивают разницу, но не до конца. Даже с учетом герметизации давление в салоне ниже того, к чему мы привыкли: примерно 600-650 мм. рт. ст.

Недостаток кислорода

На борту работает система кондиционирования воздуха. Работает хорошо, но не идеально, и мы получаем чуть меньше кислорода, чем привыкли. Даже при незначительном снижении уровня кислорода в крови человек испытывает сонливость, усталость, чувство апатии и головные боли.

Недостаточная влажность

В салоне достаточно сухой воздух: относительная влажность на большинстве рейсов составляет всего 20%. Обычная влажность в квартире или офисе — от 40% до 60%. В такой среде мы нередко чувствуем себя вялыми и неэнергичными: вспомните, как тяжело работать в непроветренной комнате.

Вибрация

Вспомните, как успокаивает мерное постукивание колес поезда. Лежа на полке и слушая «тудуц-тудуц», вы уснете как младенец, даже если не устали. Здесь такой же принцип: низкочастотные вибрации успокаивают и «укачивают» пассажиров, словно маленьких детей.

Расслабляющая атмосфера

Полет — ситуация стрессовая в целом, в нем много пугающего. Но и расслабляющих элементов достаточно. При взлете выключают свет, стюардессы раздают одеяла, а гул мотора звучит как белый шум. Мозг сосредотачивается на равномерном гудении и расслабляется.

Стоит ли спать во время взлета?