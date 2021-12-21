Можно ли заказать доставку еды к стоящему поезду и как

Иногда мы переоцениваем аппетит и берем в дорогу слишком много еды — настолько, что она успевает испортиться до прибытия. В этой ситуации (или если вы просто забыли закупиться) спасет доставка из кафе и магазинов. Вопрос: могут ли курьеры приезжать на вокзал и привозить вам доставку?

Фото: Рамблер Рамблер

Коротко: да. По крайней мере в законе нигде не запрещено. Перрон вокзала — общественное место, куда может приходить и приезжать любой, в том числе и по работе. Курьеры срочных почтовых доставок регулярно приезжают к поездам, чтобы передать письма и посылки. В чем разница с доставкой еды?

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Пожалуй, ключевой фактор — срочность и неизвестность, сколько времени займет доставка. Курьеры не могут точно сказать, когда они приедут на вокзал, найдут нужный поезд и дойдут до вашего вагона. Иногда счет идет на минуты. Если доставщик опоздал, то весь смысл пропадет (как и еда).

Пользовательница портала Pikabu @chakichun поделилась своим опытом доставки еды прямо к вагону.

«В общем, так получилось, что я и моя коллега оказались в поезде на полутора суток без еды. Цены в вагоне-ресторане нас неприятно удивили, но кушать хочется. И так родилась очень простая идея: ведь можно же заказать домой еду, так почему нельзя на вокзал? К вагону? Итого: посмотрели ближайшую длинную остановку поезда, загуглили „пицца-роллы-доставка“ в городе остановки, созвонились с оператором, назвали номер поезда, вагон и через полтора часа счастливые и довольные поедали вкусную пиццу и запивали счастье чаем. Как нам сказал курьер, не первый раз такой заказ прилетает. В общем, поделилась своим открытием, полезно — нет, решать вам».

В комментариях пользователь @kortesspb поделился своим опытом.

«Знакомая ситуация, только я тогда машинистом грузового поезда работал. Уже обратно в сторону дома ехал. Короче, нас поставили буквально за одну станцию до дома, а мы с помощником ну все что можно сожрали. В итоге заказали пиццу и роллы вроде, долго доставщику адрес объясняли, но он красавчик справился. По путям принес прямо к кабине. Наверное, самая вкусная пицца была в моей жизни».

Конечно же, люди пошли проверять. Итог: лайфхак рабочий.

«Приехал на вокзал за 10 минут до отправления поезда, соответственно провианта с собой купить не успел. Дорога хоть и не долгая (от Москвы до Белгорода ~7 часов), но на фоне отсутствия завтрака живот начал предательски урчать, стоило мне зайти в вагон. И тут вспомнился пост про заказ пиццы к поезду. Дальше дело 10 минут: смотрим график остановок, выбираем ближайшую, где поезд стоит от 4-5 минут и гуглим пиццерии в этом городе. Тут есть еще небольшой нюанс - наличных у меня с собой не было, поэтому оплата картой была принципиальной, но тут на выручку пришло одно приложение по доставке еды. И вот через пару часов на станции Орел у вагона меня ждет курьер с горячей пиццей! Спасибо большое @chakichun, все работает!».

Однако, увы, не везде на перрон пустят курьеров.

Sadovnikof: «Идея хорошая, но вот в Ростове-на-Дону не прокатит. У нас теперь вход на перрон только по билетам, т.е. курьер просто не сможет подойти к вагону. Подозреваю, что такой порядок ввели не только у нас в городе».

Оригинальный пост опубликован два года назад. За это время рынок доставки вырос, а выбор стал разнообразнее. Можно заказать к вагону не пиццу или роллы, а, например, простые продукты: сок, фрукты, картошку. Выйдет дешевле и полезней. Также доставку определенного списка кафе и ресторанов можно заказать при оформлении электронного билета РЖД.

Как же заказать доставку еды к поезду, чтобы все получилось? Выбирайте длинные стоянки. Поезд должен стоять минимум 30 минут, а желательно час. В комментариях к заказу напишите номер поезда и вагона. А еще проще — выходите сами встречать курьера на вокзал. И не забудьте дать ему чаевые за такое приключение!

«Помню, когда работал в колл-центре доставки еды, тоже так позвонили, заведение было не большое и не раскрученное. Так по итогу сам директор даже повез. Сказал, [что] слишком уж оригинальный заказ».