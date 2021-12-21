Советы стюардесс о том, как сохранить фигуру

Стюардессы всегда были эталоном красоты, эстетики и храбрости. Эти, на первый взгляд, хрупкие девушки спасают жизни, знают, как действовать в аварийных ситуациях и могут помочь каждому пассажиру. Стюардессы выглядят идеально, и с этим сложно поспорить. Существует несколько правил, которым они следуют для того, чтобы сохранять фигуру. О них — в материале "Рамблера".
Стюардессы, как никто знают, как соблюдать водно-солевой баланс. В самолете кожа и организм страдают от обезвоживания, поэтому важно употреблять достаточное количество воды и соли. Кроме того, бортпроводницы никогда не употребляют горячие напитки на борту. Дело в том, что вода там не проходит достаточную фильтрацию.
Организм долго перестраивается, если человек часто путешествует по миру. Особенно это касается национальной кухни. Если часто есть разную еду с большим количеством новых ингредиентов, то это может быть большим стрессом для организма. Так в теле может накапливаться жир, поэтому стюардессы стараются выбирать простую еду даже при перелете в дальние страны.
В самолете даже привыкшим людям хочется больше соленого и сладкого. Именно поэтому большинство людей выбирают томатный сок или арахис. Однако стюардессы стараются избегать слишком большого количества соли и сахара в самолете для того, чтобы не набирать лишние килограммы. Сахар сам по себе очень калорийный, а соль задерживает воду в организме.
Так как форма у стюардесс унифицирована для каждой авиакомпании, они прибегают к другим хитростям. Например надевают во время перелетов компрессионные колготки или гольфы. Это избавляет их от отеков, которые, в свою очередь, делают наше тело пухлее.
Стюардессы очень редко едят самолетную еду, а чаще всего просто отказываются от питания на борту. Иногда они перекусывают яблоком или орехами, но при длительных перелетах организму нужна пища, поэтому они выбирают легкие салаты, куриное мясо и другие диетические продукты