Советы стюардесс о том, как сохранить фигуру

Стюардессы всегда были эталоном красоты, эстетики и храбрости. Эти, на первый взгляд, хрупкие девушки спасают жизни, знают, как действовать в аварийных ситуациях и могут помочь каждому пассажиру. Стюардессы выглядят идеально, и с этим сложно поспорить. Существует несколько правил, которым они следуют для того, чтобы сохранять фигуру. О них — в материале "Рамблера".

Фото: Рамблер Рамблер

Пейте больше воды

Стюардессы, как никто знают, как соблюдать водно-солевой баланс. В самолете кожа и организм страдают от обезвоживания, поэтому важно употреблять достаточное количество воды и соли. Кроме того, бортпроводницы никогда не употребляют горячие напитки на борту. Дело в том, что вода там не проходит достаточную фильтрацию.

Отказ от местной кухни

Организм долго перестраивается, если человек часто путешествует по миру. Особенно это касается национальной кухни. Если часто есть разную еду с большим количеством новых ингредиентов, то это может быть большим стрессом для организма. Так в теле может накапливаться жир, поэтому стюардессы стараются выбирать простую еду даже при перелете в дальние страны.

Без сладкого и соленого

В самолете даже привыкшим людям хочется больше соленого и сладкого. Именно поэтому большинство людей выбирают томатный сок или арахис. Однако стюардессы стараются избегать слишком большого количества соли и сахара в самолете для того, чтобы не набирать лишние килограммы. Сахар сам по себе очень калорийный, а соль задерживает воду в организме.

Компрессионная одежда

Так как форма у стюардесс унифицирована для каждой авиакомпании, они прибегают к другим хитростям. Например надевают во время перелетов компрессионные колготки или гольфы. Это избавляет их от отеков, которые, в свою очередь, делают наше тело пухлее.

Отказ от тяжелой пищи