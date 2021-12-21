Где в самолетах меньше всего трясет

По статистике, около 80% людей испытывают дискомфорт при перелетах. Некоторые из них страдают аэрофобией — боязнью полетов, и вовсе избегают все это. Люди боятся турбулентности, так как самолет трясет и они не знают, что с ним происходит. В такие моменты многие испытывают панику потому что думают ,что полет идет не так. На самом деле самолет не может лететь все время плавно, и турбулентность случается на многих перелетах. Тем, кто боится летать, много раз уже объясняли, что турбулентность — вопрос комфорта, а не безопасности. Однако для многих тряска все-таки остается сильным стрессом. В связи с этим "Рамблер" рассказывает, какие места надо выбирать в самолете для того, чтобы не трясло.

Сначала нужно понять, что из себя представляет турбулентность. Она может происходить из-за изменения ветра, давления, погоды. Как правило, турбулентность появляется из-за ветра. Да, на высоте они тоже бывают. Иногда тряска появляется из-за облаков.

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Когда самолет проходит через неоднородные воздушные массы с большой скоростью, в салоне создается турбулентность. Пассажиры чувствуют ее максимально сильно из-за того, что скорость самолета велика. Представьте, что если вы едете по кочкам на машине. Здесь чем больше будет скорость, тем сильнее тряска, а скорость самолета в разы больше, чем у машины.

Многие думают, что самое безопасное место в самолете расположены в хвосте. Якобы самолет падает носом вниз, а в хвосте больше вероятность выжить при ударе об землю или воду. На самом деле, это не так, если самолет падает, у него происходит крен, поэтому здесь уже не важно, где сидеть. Однако место можно выбрать, исходя из собственного комфорта. Места в первом и бизнес-классах комфортнее всего, так как в носу самолета трясет меньше. Если вы привыкли летать в "экономе", то берите кресло рядом с крылом.