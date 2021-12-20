Почему в поезд нельзя брать много еды

В двух-трехдневную поездку на поезде пассажиры берут огромные пакеты с домашней и покупной едой. Нужно ли вам столько?
Почему же в поезд нельзя брать много еды?
Она быстро испортится. Быстрее, чем вы успеете съесть несколько контейнеров маминой курочки с картошкой — это уж точно. В условиях плацкарта продукты без холодильника теряют полезные свойства в течение 1-2 суток. Чаще всего пакет с едой кладут к стенке у окна — там, где стоят батареи. Тепло уменьшает срок хранения продуктов еще в несколько раз.
Она пахнет. Возможно, часть вы успеете съесть или раздать по купе. Но оставшееся будет неприятно пахнуть на весь поезд — особенно, если в составе лук, чеснок и рыба. В закрытом пространстве запах распространится быстро, и соседи будут бурчать от недовольства.
Это трата денег. Собираясь в дорогу, мы склонны преувеличивать свой аппетит. В поезде мы почти не двигаемся, в основном лежим или смотрим в окно. Организм подстраивается: ему не нужно много энергии из еды, как в обычной жизни.
Что точно не стоит брать в поезд
- Молочные и кисломолочные продукты;
- Что угодно с творогом и сыром;
- Колбаса;
- Блюда с майонезом;
Что можно брать
- Орехи;
- Сушки, сухари, хлеб;
- Фрукты и овощи. Плоды должны быть незрелыми, немытыми (мытые портятся быстрее) и цельными (то есть не порезанными на кусочки);
- Вареные яйца (не треснутые);
- Еда быстрого приготовления;
- Картофель в мундире.
Как поесть в поезде, если ваша еда испортилась
- Выбросьте еду и не пытайтесь доесть. Вам же будет хуже;
- Посетите вагон-ресторан. Дороговато, но что поделать;
- Закажите доставку к поезду. Вариант для крупных городов, где хорошо работает доставка из супермаркетов и ресторанов. Курьеры говорят, что такие заказы поступают постоянно. Главное — предупредите в точке, что время стоянки ограничено.
- Прогуляйтесь и купите еду на вокзале или в городе. Но осторожней с пирожками!
- Купите на будущее сумку-холодильник. В нее влезет прием пищи на неделю — голодным не останетесь.