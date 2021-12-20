Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Почему в поезд нельзя брать много еды

В двух-трехдневную поездку на поезде пассажиры берут огромные пакеты с домашней и покупной едой. Нужно ли вам столько?

Почему в поезд нельзя брать много еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Почему же в поезд нельзя брать много еды?

Она быстро испортится. Быстрее, чем вы успеете съесть несколько контейнеров маминой курочки с картошкой — это уж точно. В условиях плацкарта продукты без холодильника теряют полезные свойства в течение 1-2 суток. Чаще всего пакет с едой кладут к стенке у окна — там, где стоят батареи. Тепло уменьшает срок хранения продуктов еще в несколько раз.

Она пахнет. Возможно, часть вы успеете съесть или раздать по купе. Но оставшееся будет неприятно пахнуть на весь поезд — особенно, если в составе лук, чеснок и рыба. В закрытом пространстве запах распространится быстро, и соседи будут бурчать от недовольства.

Это трата денег. Собираясь в дорогу, мы склонны преувеличивать свой аппетит. В поезде мы почти не двигаемся, в основном лежим или смотрим в окно. Организм подстраивается: ему не нужно много энергии из еды, как в обычной жизни.

Что точно не стоит брать в поезд

  • Молочные и кисломолочные продукты;
  • Что угодно с творогом и сыром;
  • Колбаса;
  • Блюда с майонезом;

Что можно брать

  • Орехи;
  • Сушки, сухари, хлеб;
  • Фрукты и овощи. Плоды должны быть незрелыми, немытыми (мытые портятся быстрее) и цельными (то есть не порезанными на кусочки);
  • Вареные яйца (не треснутые);
  • Еда быстрого приготовления;
  • Картофель в мундире.

Как поесть в поезде, если ваша еда испортилась

  • Выбросьте еду и не пытайтесь доесть. Вам же будет хуже;
  • Посетите вагон-ресторан. Дороговато, но что поделать;
  • Закажите доставку к поезду. Вариант для крупных городов, где хорошо работает доставка из супермаркетов и ресторанов. Курьеры говорят, что такие заказы поступают постоянно. Главное — предупредите в точке, что время стоянки ограничено.
  • Прогуляйтесь и купите еду на вокзале или в городе. Но осторожней с пирожками!
  • Купите на будущее сумку-холодильник. В нее влезет прием пищи на неделю — голодным не останетесь.
Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители