Почему в поезд нельзя брать много еды

В двух-трехдневную поездку на поезде пассажиры берут огромные пакеты с домашней и покупной едой. Нужно ли вам столько?

Почему же в поезд нельзя брать много еды?

Она быстро испортится. Быстрее, чем вы успеете съесть несколько контейнеров маминой курочки с картошкой — это уж точно. В условиях плацкарта продукты без холодильника теряют полезные свойства в течение 1-2 суток. Чаще всего пакет с едой кладут к стенке у окна — там, где стоят батареи. Тепло уменьшает срок хранения продуктов еще в несколько раз.

Она пахнет. Возможно, часть вы успеете съесть или раздать по купе. Но оставшееся будет неприятно пахнуть на весь поезд — особенно, если в составе лук, чеснок и рыба. В закрытом пространстве запах распространится быстро, и соседи будут бурчать от недовольства.

Это трата денег. Собираясь в дорогу, мы склонны преувеличивать свой аппетит. В поезде мы почти не двигаемся, в основном лежим или смотрим в окно. Организм подстраивается: ему не нужно много энергии из еды, как в обычной жизни.

Что точно не стоит брать в поезд

Молочные и кисломолочные продукты;

Что угодно с творогом и сыром;

Колбаса;

Блюда с майонезом;

Что можно брать

Орехи;

Сушки, сухари, хлеб;

Фрукты и овощи. Плоды должны быть незрелыми, немытыми (мытые портятся быстрее) и цельными (то есть не порезанными на кусочки);

Вареные яйца (не треснутые);

Еда быстрого приготовления;

Картофель в мундире.

Как поесть в поезде, если ваша еда испортилась