Что делать, если цунами настигло в отеле

Ураганы и цунами — довольно частое явление в южных странах. Поскольку наши соотечественники нередко выбирают эти направления для отдыха, узнать, как постараться максимально обезопасить себя, точно не будет лишним. О том, как следует себя вести, если стихия застала вас в отеле, читайте в материале "Рамблера".

Если вы услышали сообщение, что на город надвигается цунами, следует понимать, что в идеале у спасательных служб есть около 30 минут на эвакуацию людей. Но точно рассчитать наступление волны, разумеется, никто не может: она может прийти и через 10, и даже через 5 минут. Если весть о стихийном бедствии застала вас, например, в отеле, не пытайтесь выбежать из здания и искать спасения за его пределами (если не было иных распоряжений от сотрудников гостиницы): переместиться на безопасное расстояние вы вряд ли успеете. В данном случае переждать катастрофу имеет смысл внутри отеля, соблюдая определенные инструкции.