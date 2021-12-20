Что делать, если цунами настигло в отеле

Ураганы и цунами — довольно частое явление в южных странах. Поскольку наши соотечественники нередко выбирают эти направления для отдыха, узнать, как постараться максимально обезопасить себя, точно не будет лишним. О том, как следует себя вести, если стихия застала вас в отеле, читайте в материале "Рамблера".
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Если вы услышали сообщение, что на город надвигается цунами, следует понимать, что в идеале у спасательных служб есть около 30 минут на эвакуацию людей. Но точно рассчитать наступление волны, разумеется, никто не может: она может прийти и через 10, и даже через 5 минут. Если весть о стихийном бедствии застала вас, например, в отеле, не пытайтесь выбежать из здания и искать спасения за его пределами (если не было иных распоряжений от сотрудников гостиницы): переместиться на безопасное расстояние вы вряд ли успеете. В данном случае переждать катастрофу имеет смысл внутри отеля, соблюдая определенные инструкции.
Важно! Оставаться в гостинице необходимо, если нет распоряжений от городских служб действовать иначе!
- При первых же сообщениях о возможном цунами, соберите все документы в непромокаемый пакет, а также подготовьте запас воды, еды и медикаменты, которые могут пригодиться.
- Освободитесь от тяжелых и массивных деталей одежды, которые могут потопить, если настигнет волна.
- Поднимитесь на самый верхний этаж отеля: если до него дойдет волна, то нижние этажи окажутся под водой. Отметка в 30 метров считается безопасной высотой: выше нее волна обычно не поднимается.
- Подыскивая место для укрытия, стоит выбрать номер, окна которого выходят на противоположную побережью сторону, поскольку волна не сможет выбить окна.
- Двери лучше всего забаррикадировать. По возможности, обесточьте все бытовые приборы, которые находятся поблизости.
- Опуститесь на пол возле большой мебели: она сможет защитить от сильных толчков (стоит помнить что цунами вызывает подводное землетрясение).
- Примите позу младенца, защищая руками голову, а ногами - живот. От окон и зеркал стоит держаться подальше, чтобы избежать риска быть пораненным осколками.
- Прежде, чем покинуть свое укрытие, даже если вам кажется, что на улице все стихло, убедитесь в этом, дождавшись соответствующего оповещения.
- Если вас завалило и вы не можете выбраться, старайтесь издавать как можно более громкие звуки, чтобы спасатели вас услышали и смогли быстрее освободить.