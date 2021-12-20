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3 часа назад

Что делать, если цунами настигло в отеле

Ураганы и цунами — довольно частое явление в южных странах. Поскольку наши соотечественники нередко выбирают эти направления для отдыха, узнать, как постараться максимально обезопасить себя, точно не будет лишним. О том, как следует себя вести, если стихия застала вас в отеле, читайте в материале "Рамблера".

Что делать, если цунами настигло в отеле
Фото: DepositphotosDepositphotos

Если вы услышали сообщение, что на город надвигается цунами, следует понимать, что в идеале у спасательных служб есть около 30 минут на эвакуацию людей. Но точно рассчитать наступление волны, разумеется, никто не может: она может прийти и через 10, и даже через 5 минут. Если весть о стихийном бедствии застала вас, например, в отеле, не пытайтесь выбежать из здания и искать спасения за его пределами (если не было иных распоряжений от сотрудников гостиницы): переместиться на безопасное расстояние вы вряд ли успеете. В данном случае переждать катастрофу имеет смысл внутри отеля, соблюдая определенные инструкции.

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Важно! Оставаться в гостинице необходимо, если нет распоряжений от городских служб действовать иначе!

  1. При первых же сообщениях о возможном цунами, соберите все документы в непромокаемый пакет, а также подготовьте запас воды, еды и медикаменты, которые могут пригодиться.
  2. Освободитесь от тяжелых и массивных деталей одежды, которые могут потопить, если настигнет волна.
  3. Поднимитесь на самый верхний этаж отеля: если до него дойдет волна, то нижние этажи окажутся под водой. Отметка в 30 метров считается безопасной высотой: выше нее волна обычно не поднимается.
  4. Подыскивая место для укрытия, стоит выбрать номер, окна которого выходят на противоположную побережью сторону, поскольку волна не сможет выбить окна.
  5. Двери лучше всего забаррикадировать. По возможности, обесточьте все бытовые приборы, которые находятся поблизости.
  6. Опуститесь на пол возле большой мебели: она сможет защитить от сильных толчков (стоит помнить что цунами вызывает подводное землетрясение).
  7. Примите позу младенца, защищая руками голову, а ногами - живот. От окон и зеркал стоит держаться подальше, чтобы избежать риска быть пораненным осколками.
  8. Прежде, чем покинуть свое укрытие, даже если вам кажется, что на улице все стихло, убедитесь в этом, дождавшись соответствующего оповещения.
  9. Если вас завалило и вы не можете выбраться, старайтесь издавать как можно более громкие звуки, чтобы спасатели вас услышали и смогли быстрее освободить.
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